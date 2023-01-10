В России возбудили первое дело о "пропаганде ЛГБТ" - за "Лето в пионерском галстуке"

21 минуту назад

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В России завели первое дело по новой статье о "пропаганде ЛГБТ". Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, дело возбудили в отношении издательства Popcorn Books после его жалобы.

Хинштейн и Popcorn Books

В своем телеграм-канале Хинштейн опубликовал письмо из МВД, в котором сообщается, что после его обращения против Popcorn Books было возбуждено административное дело по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола").

"Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам", - написал депутат, назвав издательство "одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России".

Возмутило Хинштейна и то, что Popcorn Books размещало на книгах ссылку на российскую Конституцию.

"После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры", - отметил Хинштейн.

Еще одно дело было возбуждено по статье о мелком хулиганстве.

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Новый закон о "пропаганде ЛГБТ" был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря 2022 года. Этот закон полностью запрещает "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России раньше.

Согласно закону, в России запрещаются к продаже любые информационные продукты, содержащие в себе "пропаганду" ЛГБТ-тем. Основные запреты касаются книжной и киноотраслей, СМИ и интернет-сайтов. При этом четкого определения "гей-пропаганде" авторы закона так и не дали.

"Лето в пионерском галстуке"

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Издательство Popcorn Books, в частности, выпустило книгу "Лето в пионерском галстуке" - об отношениях двух мальчиков-подростков, пионера и вожатого, в советском летнем лагере. Книгу издали и продали гигантским для российского рынка тиражом в 200 тысяч экземпляров.

Книгу критиковали многие консервативные общественные деятели, в том числе "патриотичный" писатель и депутат Госдумы Захар Прилепин. В конце мая 2022 года он написал возмущенный пост, в котором говорилось, что "дети и подростки рвут книгу с руками", а издательство Popcorn Books "празднует победу и считает барыши".

"Скрывать не стану, я бы всю вашу контору сжег бы, пока вы дома спите. Как говорится: за что пацаны воюют?" - писал Прилепин.

В августе Лига безопасного интернета (возглавляет Екатерина Мизулина - дочь сенатора Елены Мизулиной) отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой остановить распространение книги на электронных ресурсах, доступных несовершеннолетним. Само издательство лига просила проверить на предмет соблюдения "законодательства, регулирующего деятельность организаций с иностранным финансированием".