"Вечеринка Сельмы". Как кодовое слово привело к штурму Конгресса в Бразилии

Ханна Гелбарт и Джулиана Гранани

Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие ворвались в президентский дворец, Верховный суд и Конгресс в столице Бразилии. Слухи о том, что выборы будут нечестными, начались еще до их проведения, когда опросы показали, что Лула да Силва лидирует в опросах

В воскресенье весь мир ошеломленно следил за тем, как тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару штурмовали здания Конгресса и Верховного суда, а также президентский дворец.

Все это очень походило на захват Капитолия США, куда ровно два года назад ворвались сторонники бывшего президента Дональда Трампа, утверждавшие, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Недовольные бразильцы действовали точно по такому же сценарию, требуя пересмотра результатов выборов, реальным победителем которых они по-прежнему считают Болсонару.

В свете этих событий есть один важный вопрос: как сторонникам бывшего президента удалось организовать такой массовый и бурный протест буквально на глазах у спецслужб и модераторов соцсетей?

Би-би-си попыталась в этом разобраться.

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Приглашение в Telegram: "Все приходите на вечеринку сестры Сельмы"

Приглашение на "вечеринку"

Прошедшие в октябре прошлого года президентские выборы в Бразилии завершились победой Лулы да Силвы, но с минимальным преимуществом. На самом деле с минимальным преимуществом за всю историю страны: 50,9% против 49,1%.

Это было одной из причин, почему сторонники Болсонару наводнили соцсети утверждениями, что на самом деле выиграл именно он, а Лула получил пост президента, благодаря фальсификациям и нарушениям.

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Они заметно активизировались в дни, непосредственно предшествующие нападению на Конгресс и Верховный суд Бразилии. Призыв к протестам носил несколько завуалированный характер. Например, всех единомышленников приглашали на "Вечеринку Сельмы".

На самом деле под "Сельмой" подразумевалась "сельва", что в переводе с португальского означает "джунгли". Это же слово бразильские военные используют как приветствие или боевой клич.

За четыре дня до беспорядков видео о предстоящей "Вечеринке Сельмы" стало вирусным в "Телеграме". В нем некий мужчина рассказывал о том, что именно следует принести на "вечеринку". Оказалось, что для нее требуется сахар, произведенный бразильской компанией UNICA (União в португальском языке означает "единство"), а также пять больших початков кукурузы. С кукурузой тоже все не так просто. "Milho" - это "кукуруза", а "milhão" - "миллион". Видимо, это означало, что на акцию протеста были приглашены пять миллионов человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После разгона демонстраций полиция задержала более 1500 человек

Как обойти модераторов

Большинство платформ социальных сетей запрещают призывы к насилию, и стараются их немедленно удалять. Скорее всего, эзопов язык "приглашений" как раз и был рассчитан на то, чтобы обойти запреты. Например, в одном из видео, опубликованном в TikTok, которое позже было удалено, некая женщина утверждает, что теперь она о политике больше говорить не будет, потому что не хочет, чтобы ее аккаунт был удален. После чего она тут же переходит к приглашению всех заинтересованных на "Вечеринку Сельмы".

Основную роль в организации протестов сыграл Twitter, на котором в минувшие выходные хештег #festadaselma стал вирусным. Он использовался для того, чтобы "пригласить" людей на площадь Трех властей (Praça dos Três Poderes), самый центра столицы страны, вокруг которой располагаются Конгресс, Верховный суд и президентский дворец.

"Сельма" была не единственной "хозяйкой" вечеринок. В Сан-Паулу гостей собирала ее двоюродная сестра "Телма", а в Рио-де-Жанейро - ее близкая родственница "Велма". Однако альтернативные акции большого резонанса не получили.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Болсонару утверждает, что никого к протестам не призывал. И действительно, перед тем, как улететь в США, он призвал своих сторонников вести себя достойно и в рамках конституции. Насколько эти слова были искренними, пока что сказать сложно. Если роль Болсонару в подстрекательстве к беспорядкам будет подтверждена, его могут выслать из США

Нехватка модераторов

После того, как Илон Маск купил Twitter, он начал с того, что уволил немалое количество сотрудников, в том числе и в Бразилии. Под административный топор попали и те, чья роль заключалась в борьбе с дезинформацией во время и после выборов. При этом и руководство Twitter, и сам Маск, неоднократно заявляли, что продолжают бороться с наиболее опасным контентом.