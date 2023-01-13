Минобороны России заявило о взятии Соледара, Украина отрицает потерю города

час назад

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Автор фото, Getty Images

Российские военные заявили о полном переходе под их контроль Соледара. Этот небольшой город служит опорным пунктом украинской обороны другого, более важного и крупного города Бахмута, расположенного к юго-западу. ВСУ называют российские заявления не соответствующими действительности и говорят, что бои за Соледар продолжаются.

По заявлению официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова, российские подразделения взяли Соледар вечером 12 января. По его словам, это позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Бахмуте, "после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нём подразделения ВСУ".

Два дня назад о взятии Соледара заявлял руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, наемники которого активно участвуют в боях на этом направлении. Но тогда его слова не подтвердили ни украинские, ни российские военные.

Украинская сторона и сейчас отрицает потерю Соледара.

"Бои идут в самом городе, информация о том, что украинские силы вышли из Соледара, не соответствует действительности, там идут бои, - заявил Би-би-си представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Подробности мы не говорим, чтобы не раскрывать тактическое положение наших бойцов. Силы противника преобладают, потому что они бросили на это направление максимум сил. Но наши силы до сих пор воюют в самом городе", - сказал он.

Би-би-си писала о значении Соледара для обороны Бахмута и всего этого участка фронта.

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Ранее западные разведки не подтверждали факт взятия Соледара силами РФ, но американский Институт изучения войны (ISW) в своей последней сводке допускает, что это может быть правдой.

"Российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта", - говорится в сводке.

В боях за Соледар, которые идут с конца декабря, активно участвуют наемники и бывшие заключенные из "ЧВК Вагнера", завербованные Евгением Пригожиным. Сам он утверждал, что в штурме города участвуют только его бойцы.

Пятничное заявление минобороны России противоречит такой версии. Конашенков рассказал об участии в операции по взятию Соледара воздушно-десантных войск, которые, по его словам, "совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон".