Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще троих пророссийских депутатов Рады

30 минут назад

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Автор фото, CБУ Подпись к фото, Медведчука задержали в апреле прошлого года, а осенью 2022-го его обменяли на плененных россиянами украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Виктора Медведчука - пророссийского политика и кума российского лидера Владимира Путина. Согласно решению Зеленского, украинского гражданства также лишены еще трое пророссийских депутатов Рады: бизнес-партнер Медведчука Тарас Козак, бизнесмен и бывший владелец украинских СМИ Андрей Деркач и бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что это решение принято "на основе материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины и в соответствии с конституцией нашего государства".

У всех четверых власти Украины теперь планируют отобрать мандаты народных депутатов.

"Если народные избранники выбирают не службу народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими", - сказал при этом Зеленский.

Медведчук, Козак и Кузьмин представляют в Верховной Раде пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), Деркач является внефракционным депутатом. Их всех обвиняют в государственной измене.

Четыре политика уже давно находятся за пределами Украины.

В чем их обвиняет Украина

В 2021 году украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Медведчука, Козака и Деркача.

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, Андрей Деркач (на фото справа) обнародовал аудиозаписи разговоров Байдена и Порошенко

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В мае 2021-го Медведчука обвинили в государственной измене и отправили под домашний арест.

В апреле Медведчук, по заявлению Киева, пытался сбежать из-под домашнего ареста и был задержан Службой безопасности Украины.

Кроме госизмены, кума Путина обвиняют в способствовании терроризму и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, который Украина и большинство стран мира считают временно оккупированной территорией.

Еще одно обвинение против Медведчука - незаконное присвоение компанией "Прикарпатзахидтранс" участка государственного газопровода стоимостью более 200 млн гривен (около 5,4 млн долларов по нынешнему курсу).

В сентябре прошлого года Медведчука и 55 российских военных обменяли на 215 украинских пленных, в том числе командиров и бойцов полка "Азов" (признан в России "террористической организацией"), которые защищали мариупольский завод "Азовсталь".

Бизнес-партнера Медведчука Тараса Козака, который уехал из Украины, обвиняют в государственной измене еще с мая 2021 года, когда был выдан ордер на его арест. Против Козака также выдвинуты обвинения в хищении государственных ресурсов в Крыму.

В июне 2022 года СБУ обвинило Андрея Деркача в государственной измене. Его подозревают в создании сети охранных фирм, которые должны были содействовать захвату Украины российскими военными.

"Нардеп, в частности, получал деньги от Главного управления Генштаба РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины, - было сказано в заявлении СБУ. - На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 млн долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача".

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, Рената Кузьмина подозревают в распространении пропагандистских материалов, вредящих Украине

В 2020 году Деркач опубликовал аудиозапись, которую назвал разговором между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. До этого он также публиковал переговоры между Порошенко и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. На записи мужчины с голосами, похожими на Путина и Порошенко, обсуждают будущие переговоры о Донбассе, перспективы введения туда миротворцев и необходимость урегулирования конфликта.

Вскоре после этого министерство финансов США ввело против Деркача санкции, назвав его агентом правительства России.

По версии украинской прокуратуры, Деркач в 2019-2022 годах получил от российской разведки и силовых структур по меньшей мере 567 тыс. долларов. "Деньги он отрабатывал, предпринимая разнообразные действия, в частности, и в публичном поле, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшения дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнения интеграции Украины в Европейский союз и НАТО", - заявляла Специальная антикоррупционная прокуратура Украины.

В октябре 2022 года Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения в государственной измене Ренату Кузьмину. Его подозревают в распространении вредных для Украины пропагандистских материалов до и после полномасштабного вторжения РФ.