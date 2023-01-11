Умер кардинал Джордж Пелл – бывший казначей Ватикана, с которого сняли обвинения в педофилии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джордж Пелл возглавлял католическую церковь в Австралии

Скончался кардинал Джордж Пелл - бывший казначей Ватикана, которого австралийский суд в 2018 году признал виновным в педофилии. Все обвинения с него были сняты в 2020 году, когда суд пришел к выводу, что во время процесса присяжные недостаточно тщательно рассмотрели представленные улики.

Пелл умер в Риме, ему был 81 год.

Кардинал был самым высокопоставленным представителем католической церкви, оказавшимся за решеткой. Его судебный процесс стал сильным ударом по репутации Ватикана, поскольку Пелл был одним из наиболее влиятельных католических иерархов.

Священник всегда отрицал свою вину.

За что посадили Пелла?

Обвинения Пеллу были предъявлены в июне 2017 года. В декабре 2018 года суд присяжных признал его виновным в совершении насильственных действий в комнатах собора в Мельбурне в 1996 году в отношении двух 13-летних мальчиков из церковного хора.

Пелл тогда занимал должность архиепископа Мельбурна.

Один из истцов, давший показания, заявил, что Пелл над ним надругался. Второй предполагаемый пострадавший скончался в 30 лет от передозировки наркотика. Суд заслушал тогда десятки свидетелей.

Автор фото, Getty Images

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Кардинал подал апелляцию против приговора, но двое из трех судей апелляционного суда штата Виктория решили оставить приговор в силе.

Кардинал настаивал, что суд присяжных и затем судьи апелляционного суда слишком сильно полагались на показания предполагаемой жертвы.

Во время суда в 2020 году адвокаты священника не пытались опровергнуть его свидетельские показания, но лишь указали на то, что суд присяжных не рассмотрел другие свидетельства должным образом.

Верховный суд Австралии согласился с этими доводами, постановив, что другие свидетельские показания позволяли допустить резонную возможность того, что преступление не произошло.

Пелл провел за решеткой 13 месяцев.

После этого кардинал заявил, что справедливость была восстановлена, а сам он не держит зла на своего обвинителя. "Я не хочу, чтобы мое освобождение добавило страданий и горечи, которую испытывают многие. Уже и так хватает страданий и горечи", - было сказано в его тогдашнем заявлении.

Перед судебным процессом Пелл начала проводить реформы в должности казначея Ватикана. Он сделал финансосую систему католической церкви более прозрачной.

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