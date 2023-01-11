В Париже на вокзале мужчина напал с ножом на пассажиров

час назад

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Автор фото, Getty Images

Рано утром в среду вооруженный ножом мужчина напал на шестерых пассажиров, ожидавших посадки на поезда на оживленной северной железнодорожной станции Парижа Гар дю Нор. В результате один человек получил серьезные ранения.

Несколько человек получили легкие ранения, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападавший был "быстро нейтрализован". Дарманен поблагодарил силы безопасности за их "смелые и эффективные действия".

Нападавший был несколько раз ранен полицейскими и доставлен в больницу с ранениями, не угрожающими жизни, добавил представитель полиции.

Один из источников в полиции сообщил, что офицер, стрелявший в нападавшего, был не при исполнении.

Мотив нападения пока не установлен. Полиция Парижа сообщает, что инцидент на вокзале уже исчерпан, но не приводит подробностей. При этом, по сообщениям, полицейские пока не связывают инцидент с терроризмом.

Около года назад другой мужчина угрожал полицейским на вокзале Гар дю Нор 30-сантиметровым ножом. Он был застрелен полицией.