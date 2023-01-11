В России перезапустят "бюджетное правило" для валюты. Почему рубль укрепляется?

57 минут назад

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Центробанк России c 13 января возобновит проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма "бюджетного правила", сообщил в среду, 11 января, российский ЦБ. Рубль ответил на эту новость укреплением курса.

Операции будут проводиться министерством финансов России в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль".

Минфин в своем заявлении объяснил необходимость перезапуска "бюджетного правила" желанием повысить "стабильность и предсказуемость внутренних экономических условий" и снизить "влияние изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей" на экономику России.

На этой новости рубль укрепился, хотя в конце прошлого года его курс падал. Курс доллара впервые с начала года опустился ниже 69 рублей, а евро торговался дешевле 74 рублей. Почему?

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си, о бюджетном правиле во время войны и санкций:

"Российский ЦБ объявил о возобновлении покупок валюты в рамках "бюджетного правила" - они прекратились после начала войны против Украины. Валюту регулятор начнет покупать уже в пятницу.

Это почти сразу привело к резкому укреплению рубля в среду с утра. Около 12:50 мск доллар стоил 68,8 рубля - после объявления ЦБ его курс упал почти на один рубль. Рубль укрепляется и к евро.

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ЦБ будет покупать юани на валютной секции биржи. Чтобы эти покупки сильно не влияли на курс, регулятор это будет делать равномерно в течение торгового дня.

Эти операции ЦБ будет проводить по поручению минфина. Ведомство подробно объяснило механизм покупок.

На первый взгляд, он мало чем отличается от механизма "бюджетного правила", которое действовало в России до войны: власти будут покупать валюту, если нефтегазовые доходы оказались в конкретный месяц выше уровня, который они ожидают, и наоборот.

Подобная конструкция раньше позволила частично отвязать рубль от цен на нефть - при высоких ценах ЦБ покупал на рынке валюту, что приводило к ослаблению рубля, несмотря на укрепление нефти. Этот же механизм позволял стабильно пополнять резервы.

Однако теперь "бюджетное правило" будет работать в совершенно другой реальности. Минфин уже оценил, что в январе 2023 год он недополучит 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Значит, ЦБ на рынке будет продавать валюту, скорее всего, из резервов - и покупать рубли, что приведет к укреплению российской валюты. Эти ожидания и привели сейчас к укреплению рубля после объявления ЦБ.

Из-за потолка цен на нефть и нефтяного эмбарго ситуация для России существенно изменилась. В декабре начали падать поставки нефти, а цены на российский сорт Urals упали до 50 долларов за баррель - российская нефть фактически отделилась от мирового рынка и продается с большими скидками.

Раньше в бюджете была закреплена цена на нефть чуть больше 40 долларов за баррель - доходы выше и шли в резервы. В бюджет на 2023 год заложена цена на нефть больше 70 долларов за баррель - и сейчас это кажется очень оптимистичным сценарием для Urals.