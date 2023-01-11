Мобилизованному дали 5,5 года колонии за конфликт с офицером в парке "Патриот"

36 минут назад

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Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS Подпись к фото, Мобилизованные в парке "Патриот" (архивное фото)

Мобилизованного Александра Лешкова, который толкнул и обматерил офицера на плацу подмосковного учебного центра в парке "Патриот", приговорили к 5,5 года колонии строгого режима.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Одинцовского гарнизонного военного суда, Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ).

Эта статья, предусматривающая наказание от пяти до пятнадцати лет лишения свободы, появилась в российском УК в сентябре 2022 года. Соответствующий закон был принят Госдумой 20 сентября - за день до объявления в России так называемой частичной мобилизации.

Защита Лешкова обжаловала приговор, апелляционную жалобу должен рассмотреть 2-й Западный окружной военный суд.

Лешков - герой видео, которое появилось в соцсетях 13 ноября. На нем мобилизованные, которых собрали в военном центре "Патриот", возмущались плохой подготовкой и некачественным обеспечением перед отправкой на войну в Украину.

"Устраиваем **** знает что. Это имитация стрельб, имитация учений. Приходи тут пострелять, заряди тут два рожка, изобрази тут воображаемого противника на танковом полигоне - тра-та-та!" - заявлял на видео Лешков, обращаясь к стоящему рядом подполковнику.

Спорящий с офицером оскорблял его и настаивал на том, что говорит от лица всех мобилизованных.

В какой-то момент Лешков выпустил в лицо подполковнику дым от сигареты, после чего тот его толкнул, а мобилизованный толкнул офицера в ответ.

После инцидента Лешкова задержали и отправили под арест, предъявив обвинение в применении насилия и оскорблении начальника во время исполнения военной службы.

Как писал ТАСС, вину Лешков не признал, но подтвердил факт грубого обращения с офицером, заявив, что насилие не применял, а защищал себя.

Президент России Владимир Путин подписан указ о "частичной мобилизации" 21 сентября.