Все внутренние авиарейсы в США задерживаются из-за компьютерного сбоя

28 минут назад

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Все внутренние рейсы США были приостановлены до 09:00 по восточному времени (17:00 по Москве) из-за сбоя в системе извещений летному составу (NОТАМ).

Система NOTAM (аббревиатура от англ. NOtice To Air Missions), рассылает пилотам информацию о состоянии или изменении в работе аэронавигационного оборудования и сведения об опасностях, имеющие важное значение для безопасности полетов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что работает над восстановлением системы.

В заявлении FAA говорится, что некоторые функции системы уже восстановлены, но пока она работает не в полном объеме, и предлагается следить за дальнейшими обновлениями.

Авиакомпания American Airlines заявила, что перебои в работе повлияли на все рейсы и всех авиаперевозчиков.

United Airlines заявила, что задерживает все внутренние рейсы до получения дополнительной информации от FAA.

Международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе подтвердил в "Твиттере", что перебои в работе NOTAM вызвали задержки рейсов по всей стране, и рекомендовал пассажирам приготовиться к ожиданию.