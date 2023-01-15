В Гималаях разбился пассажирский самолет. Погибли десятки человек, среди них россияне

36 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет. На его борту, по имеющейся информации, находились 72 человека. По предварительным данным, все они погибли.

Турбовинтовой самолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший в город Покхара из Катманду, разбился в воскресенье утром невдалеке от международного аэропорта Непала. В самолете было 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

На месте крушения найдены тела уже 40 человек, сообщают официальные лица. Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил, что на борту лайнера находились четверо россиян и что все они погибли.

На изображениях и видео, размещенных в социальных сетях, видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения. На других видно низко пролетающий над населенным пунктом самолет, который затем резко разворачивается.

Сотни солдат непальской армии участвуют в спасательной операции на месте крушения в ущелье реки Сети, всего в полутора километрах от аэропорта.

Автор фото, Getty Images

"Мы ожидаем найти больше тел погибших", - сказал представитель армии агентству Рейтер, добавив, что при аварии самолет развалился на части.

Премьер-министр Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание своего кабинета министров.

По имеющимся данным, 53 из пассажиров - непальцы. В самолете находились пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров было по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

Автор фото, Empics

Авиационные происшествия в Непале не редкость: взлетно-посадочные полосы часто расположены в удаленных гористых районах, а резкие изменения погоды в горах создают дополнительные опасности, особенно при взлете и посадке.

В мае 2022 года на севере Непала разбился самолет компании Tara Air, погибли 22 человека.