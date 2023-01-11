Навальный заболел в ШИЗО. Что говорят врачи, потребовавшие от Путина "прекратить издевательства" над политиком

Наталия Зотова

Би-би-си

22 минуты назад

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Автор фото, KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/BBC

Политик Алексей Навальный заболел в ШИЗО в Новый год. В госпитализации ему отказали. Больше 400 врачей обратились к президенту Путину с требованием "прекратить издевательства" над оппозиционером. Что происходит с ним в последние месяцы?

После новогодних праздников стало известно, что Навальный заболел в ШИЗО - у него высокая температура, кашель и лихорадка. Адвокату не позволили передать ему лекарства. Политик даже попросил отложить заседание суда по его искам к администрации колонии из-за плохого самочувствия.

Навальный утверждает, что в госпитализации ему отказывают из-за того, что в медсанчасти колонии лежат больные гриппом. При этом его сокамерника регулярно отправляли в медсанчасть на сутки и возвращали в ШИЗО к политику - Навальный считает, что зэка используют как "бактериологическое оружие".

Российские врачи во вторник написали открытое письмо Путину, требуя "прекратить издевательства" над заключенным оппозиционером. Среди подписантов есть и эмигрировавшие медики, и те, кто остается в России.

"Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни, - сказано в письме. - С медицинской точки зрения, очевидно, что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии".

Врачи требуют прекратить все время отправлять Навального в ШИЗО, допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать в гражданскую больницу.

Жена политика Юлия Навальная опубликовала в "Инстаграме" (принадлежит компании Meta, объявленной в России экстремистской организацией) обращение к руководству колонии с требованием "оставить его в покое" хотя бы на несколько дней и разрешить адвокатам передать лекарства. "Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живёте, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?" - написала Юлия Навальная.

"Что они мне сделают? Как лечат отравление "Новичком", я знаю"

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Открытое письмо Путину опубликовали в фейсбуке врачи Александр Ванюков и Александр Полупан, и за сутки его подписали почти 500 медиков.

Идея написать открытое письмо возникла у реаниматолога Александра Полупана. Он уже занимался здоровьем политика - как и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии НМИЦ нейрохирургии им. Н. М. Бурденко Полупан летал в Омск в августе 2020 года вместе делегацией минздрава. Навальный тогда лежал в коме в омской больнице после отравления "Новичком", его команда добивалась того, чтобы политика разрешили перевезти на медицинском самолете в Германию. Консилиум минздрава сначала отказывал в транспортировке Навального. Навальный позже упоминал Полупана среди врачей, которым он благодарен.

Александр Полупан продолжает жить и работать в России. В ответ на вопрос, не опасается ли он последствий из-за авторства открытого письма, он пошутил: "Что они мне сделают? Как лечат отравление "Новичком", я знаю".

Полупан также был одним из врачей, который весной 2021 года публично призывал обеспечить лечение Навальному - к апрелю состояние оппозиционера, объявившего голодовку в колонии, было критическим. Тогда в колонию к Навальному все же допустили гражданских врачей - после массовых акций протеста 21 апреля.

Другая подписантка письма Путину, гастроэнтеролог из Петербурга Ирина Писаренко, также остается в России. На вопрос Би-би-си, почему она решилась публично поддержать Навального, медик ответила: "Потому что делай, что должно. Потому что верила и верю, что Алексей хотел быть полезен нашей стране, народу этой страны - нам. Он сделал свой выбор, он вернулся. Сейчас он в большой беде. Я - врач. Если я могу хоть чем-то помочь, я постараюсь помочь. Иначе все бессмысленно".

"Наверное, есть какие-то границы, где терпеть невозможно, и есть порядочные люди, которые пусть и боятся, но делают, - сказал в эфире "Популярной политики" соавтор письма, врач Александр Ванюков: он после начала войны переехал из Москвы в Ригу. - Я не ожидал, что такое количество врачей присоединится к нам именно из России".

"Юбилейное" ШИЗО

В июне Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехово Владимирской области. Это произошло после вступления в силу приговора суда по двум новым уголовным делам политика - о мошенничестве и неуважении к суду. До того он отбывал наказание в ИК-2, куда его отправили в 2021 году, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

С августа Навального начали регулярно отправлять в ШИЗО - по сути, тюрьму внутри колонии - по формальным поводам. Расстегнул пуговицу на робе - 3 суток, плохо убрал прогулочный двор - 11 суток. Дважды Навальный попадал в ШИЗО за то, что вместо своего срока и статьи (так заключенные должны представляться начальству) политик цитировал решение ЕСПЧ, по которому он должен быть освобожден.

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Один раз - после начала мобилизации - Навальный на очередном суде против колонии, где он только и может появиться на публике, заговорил о происходящем в стране. "Чтобы иметь и защитить своё право выступить против преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч семей лишатся сына, брата, отца; право выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать невиновных таких же людей, я посижу в ШИЗО, и вы мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны", - сказал он. После этого ему действительно назначили 12 суток в ШИЗО.

В "юбилейный" десятый раз Навального отправили в ШИЗО 31 декабря: за то, что он умывался не в 6 утра, как положено по расписанию, а в 5:24.

Еще в ноябре оппозиционера признали злостным нарушителем и перевели в помещение камерного типа (ПКТ): это более строгие условия, при которых передвигаться по территории зоны заключенный не может - он все время заперт в камере. Кроме того, в ПКТ запрещены длительные свидания с родственниками.

В ШИЗО режим тяжелее: можно иметь с собой только кружку и книжку, а другой еды, кроме тюремной баланды, не положено. "Меня тут постоянно взвешивают, поэтому я знаю, что в среднем за каждые 10 суток в ШИЗО я теряю 3,5 кг веса, который потом постепенно восстанавливается, если меня не сразу сажают снова", - сообщал Навальный. На шконке днем в ШИЗО лежать запрещено: можно только сидеть или стоять, от чего устает спина. Алексею, у которого проблемы со спиной (именно из-за этого он объявлял голодовку в 2021 году, требуя медобследования), уже в августе снова понадобилось обезболивающее.

Вонь, шум и профсоюз заключенных

Когда наказания стали рутиной, в камеру ШИЗО к политику отправили заключенного, "имеющего большие проблемы с личной гигиеной", как называет это Навальный. Это известный способ давления на заключенного: "На тюремном жаргоне это называется „черт"", - писал политик.

По его мнению, администрация колонии надеялась, что оппозиционер начнет избивать сокамерника: это позволит завести на него новое уголовное дело. "Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму", - написал сам Навальный в одном из сообщений из колонии. Его соратники публикуют эти записки в соцсетях политика.

Автор фото, Anna Ustinova/TASS

Вместо этого, утверждает Навальный, он провел с соседом воспитательную работу: "Комбинация угроз, криков и призывов к совести заставила его умываться и чистить зубы. Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день".

Мужчину под надуманными предлогами тоже стали регулярно отправлять в ШИЗО. "Меня отдельно бесит инструментализация живого человека - превращение его в орудие давления", - пишет Алексей в своих записках из тюрьмы. В декабре у Навального в ШИЗО появился и другой сосед: по-видимому, с ментальными проблемами. Он, по словам политика, сидит в соседней камере и громко спорит сам с собой.

"В выходные он орал так, что у меня в камере невозможно было читать. Не знаю, что у него с головой, но голосовые связки у него явно из адамантия, - описывал Навальный. - Интересно, что когда тюремщики иногда говорят ему через дверь: "Потише", - он совершенно нормальным голосом отвечает: "Извини, начальник, болею".

Навальный убежден, что настоящая причина наказаний - профсоюз заключенных, о создании которого он объявил летом. Профсоюз "Промзона" в лице Навального в частности, добивается того, чтобы рабочим-швеям заменили деревянные табуретки на более удобные стулья со спинкой. После этого к нему и начались придирки от администрации.

"Чтобы купить лекарства в аптеке города Коврова, я веду ожесточенную борьбу. Я потратил четыре дня, чтобы мне дали дополнительный кипяток. Меня не госпитализируют, хотя я прошу", - заявил Навальный в суде 11 января: он как раз оспаривал правомерность одного из своих прошлых заключений в ШИЗО.

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