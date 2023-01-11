Ильхам Алиев - армянам Карабаха: принимайте гражданство Азербайджана или уезжайте

час назад

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Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Ильхам Алиев предлагает армянам или уезжать или принимать гражданство Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или уехать хоть на "грузовиках миротворцев". Он отрицал, что Азербайджан блокирует фактически единственную дорогу, связывающую армянских жителей Карабаха с Арменией, и говорил, что у граждан Азербайджана есть все права.

Обширное интервью с президентом Алиевым на этой неделе опубликовали государственные информагентства Азербайджана.

Группа людей, называющих себя "экоактивистами" вот уже месяц блокирует дорогу, ведущую из Ханкенди (Степанакерта), главного города Нагорного Карабаха, в Армению через Лачинский коридор.

Они находятся там круглосуточно, а их требование - впустить азербайджанских чиновников к рудникам на территории Карабаха, которую контролируют местные армяне.

В том, что это настоящие активисты, стали сомневаться в первые же дни, так как среди них узнали госслужащих, а возводить палатки им помогали сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Мало кто сомневается в том, что за "экоактивистами" стоят азербайджанские власти, которые обычно подавляют любые стихийные гражданские акции.

Выбор или ультиматум?

"Я говорил и хочу сказать еще раз, что будут созданы условия для тех, кто хочет жить там [в Нагорном Карабахе] под флагом Азербайджана. Как и у граждан Азербайджана, их права и безопасность будут обеспечены", - пообещал президент.

Алиев далее подчеркнул, что не будь сепаратистского движения в Карабахе, армяне горного анклава жили бы в лучших условиях, чем те, в которых они живут сейчас.

Он не скрывал, каким видит выбор для армян Карабаха. "Кто не хочет стать нашим гражданином, дорога не закрыта, открыта, - сказал он. - Они могут уехать. Могут ехать сами, им никто не будет мешать, а могут ехать под тентом грузовиков [российских] миротворцев, а могут ехать на автобусе. Дорога [в Армению] открыта".

По трехстороннему соглашению, подписанному лидерами Азербайджана, Армении и России после войны осенью 2020 года, в Карабахе размещен российский миротворческий контингент.

2000 российских военных находятся между армянским населением Карабаха и азербайджанскими войсками. Алиев в интервью отметил, что срок мандата российских миротворцев истечет в 2025 году (правда, он может быть продлен при согласии Азербайджана). Он также сказал, что Азербайджан не блокирует единственную дорогу, связывающую Карабах с Арменией.

Подпись к фото, В магазинах Карабаха не хватает продовольствия

Протесты "экологов" и веерные отключения в Карабахе

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Уже месяц азербайджанские гражданские лица и работники госслужб, называющие себя экоактивистами, проводят перманентную акцию протеста, обеспеченную палатками и едой, на единственной дороге, между Карабахом и Арменией.

При этом официальные лица в Азербайджане говорят, что дорогу блокируют вовсе не активисты, а не пускающие их в Карабах российские миротворцы.

"Экоактивисты" требуют допустить азербайджанских специалистов и чиновников к мониторингу добычи минеральных руд, в том числе и золота, в Карабахе.

Многие в соцсетях успели заметить на некоторых из протестующих меховые шубы (что определенно противоречит борьбе за охрану природы). Также среди активистов нашлись работники госструктур, а палатки им помогали возводить сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям.

Это редкий для Азербайджана случай, когда власть сама помогает в организации пикета. Напротив, в стране полиция быстро разгоняет акции, идущие вразрез с линией властей. Карабахский конфликт - одна из немногих тем, по которой позиции населения и власти совпадают.

В Армении считают, что протесты "экоактивистов" всего лишь прикрытие для давления на армян Карабаха, чтобы заставить их принять суверенитет Азербайджана над регионом или покинуть территорию.

Подпись к фото, Обычно в Азербайджане власти не помогают участникам протестных акций

Что происходит в Армении и Карабахе

В Армении заявления Алиева не остались незамеченными, их цитируют местные СМИ.

Из Карабахе тем временем сообщают о веерных отключениях электроэнергии из-за невозможности организации аварийно-восстановительных работ. Из-за нехватки продовольствия вводятся талоны на продукты питания.

"Магазины пустые по всему городу, невозможно найти фрукты или овощи; то же самое с простыми лекарствами. Все закончилось" - так описывал Би-би-си ситуацию в Карабахе местный житель Марут Ванян. Он рассказал как недавно встретился в больнице с молодой мамой, которой пришлось разламывать таблетки для взрослых на мелкие кусочки, чтобы лечить больного ребенка: в больнице кончились препараты для детей.

Многие армяне считают, что Азербайджан пытается выжить армян из Карабаха.

Об этом говорил и премьер-министр Армении Никол Пашинян на вчерашней пресс-конференции, вновь затронув вопрос статуса Карабаха и посетовав, что Азербайджан не желает давать какой-либо автономии Карабаху.

"В нашем понимании эта модель [без какого-либо статуса], азербайджанцы хотят сделать так, чтобы живущие в Нагорном Карабахе армяне оттуда уехали, а они получили Карабах без армян", - сказал он.

Пашинян подробно рассказал о переговорах по делимитации границ, а также попытался объяснить, почему спустя два с лишним года после войны между Арменией и Азербайджаном не подписан мирный договор.

Где пройдет граница?

Война в Карабахе шла осенью 2020 года и продлилась 44 дня. Армянская сторона проиграла, потеряв находившиеся под контролем армянских сил азербайджанские территории вокруг Карабаха и некоторые районы бывшей советской Нагорно Карабахской автономной области, включая город Шуша, который оба народа считают исторически важным для себя.

Затем начались переговоры, один из важных пунктов которого - делимитация границ между Азербайджаном и Арменией. Но по этому вопросу стороны не пришли еще к консенсусу, и мирный договор до сих пор не подписан.

Автор фото, KAREN MINASYAN/GETTY Подпись к фото, Пашинян говорит, что главное препятствие для подписания мирного договора - взаимное недоверие сторон

В ответ на вопрос журналиста Би-би-си Алексея Манвеляна, почему он не подписан, премьер Армении Никол Пашинян сказал, что стороны не доверяют друг другу.

"После подписания, во время процесса делимитации и демаркации [Азербайджан] может выдвинуть новые территориальные требования, например, может сказать, что Сюник (область в Армении, которую в Азербайджане называют Зангезуром, отделяет Азербайджан от Нахичевани - прим. Би-би-си) или любая другая территория не относится к понятию территориальной целостности Армении, - ответил премьер. - Азербайджан в свою очередь опасается, что Армения, получив письменные гарантии признания... своей территории, решив эту тему и отложив ее в сторону, начнет действия и процессы против его государственности и территориальной целостности".

По его словам, нет взаимного доверия, потому что каждая сторона думает, что другая хочет мира, но за счет интересов, государственности и суверенитета соседа, и "это - фундаментальная проблема".

"Мы опасаемся, что они хотят уничтожить нашу государственность, они же опасаются, что мы пока не можем этого сделать, но тянем время, чтобы накопить силы для уничтожения их государственности", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос Би-би-си.

Президент Азербайджана Алиев в упомянутом интервью действительно говорил, что армянская сторона тянет время с подписанием мирного договора и с демаркацией границы. Он добавил, что надеялся, что мирный договор будет подписан к концу 2022 года и начнется процесс демаркации границы, но этого не произошло.

"Если они не заинтересованы, то и нам этого не нужно. Это значит, что граница пройдет там, где мы считаем, она должна пройти", - сказал Алиев.

Нагорный Карабах: война без конца