Британская Королевская почта сообщила о "кибер-инциденте", вызвавшем сбои в отправке почты за границу

33 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) заявила, что столкнулась с серьезными сбоями в работе своих международных отправлений из-за, как сообщается, "кибер-инцидента". Пока не ясно, имеется ли в виду кибератака, или же сбои в компьютерной системе вызваны другими причинами.

"Мы временно не можем отправлять товары, включая письма и посылки, в зарубежные страны. Мы попросили клиентов временно прекратить отправку каких-либо экспортных товаров, пока мы работаем над решением этой проблемы", - сообщает почта.

"Некоторые клиенты могут столкнуться с задержкой или нарушением поставок товаров, уже отправленных на экспорт. Наши операции по импорту продолжают выполняться в полном объеме с небольшими задержками".

"Наши команды работают круглосуточно, чтобы устранить этот сбой, и мы сообщим клиентам, как только у нас будет больше информации. Мы немедленно начали расследование инцидента и работаем с внешними экспертами. Мы сообщили об инциденте нашим регулирующим органам и соответствующим органам безопасности", - говорится в заявлении компании.

Royal Mail - крупнейшая национальная почта Великобритании, учрежденная в 1516 году. В ней работает 158,5 тыс. сотрудников.

По последним имеющимся данным, компания за год обработала 152 млн международных посылок.