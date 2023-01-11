Британская Королевская почта сообщила о "кибер-инциденте", вызвавшем сбои в отправке почты за границу
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Королевская почта Великобритании (Royal Mail) заявила, что столкнулась с серьезными сбоями в работе своих международных отправлений из-за, как сообщается, "кибер-инцидента". Пока не ясно, имеется ли в виду кибератака, или же сбои в компьютерной системе вызваны другими причинами.
"Мы временно не можем отправлять товары, включая письма и посылки, в зарубежные страны. Мы попросили клиентов временно прекратить отправку каких-либо экспортных товаров, пока мы работаем над решением этой проблемы", - сообщает почта.
"Некоторые клиенты могут столкнуться с задержкой или нарушением поставок товаров, уже отправленных на экспорт. Наши операции по импорту продолжают выполняться в полном объеме с небольшими задержками".
"Наши команды работают круглосуточно, чтобы устранить этот сбой, и мы сообщим клиентам, как только у нас будет больше информации. Мы немедленно начали расследование инцидента и работаем с внешними экспертами. Мы сообщили об инциденте нашим регулирующим органам и соответствующим органам безопасности", - говорится в заявлении компании.
Royal Mail - крупнейшая национальная почта Великобритании, учрежденная в 1516 году. В ней работает 158,5 тыс. сотрудников.
По последним имеющимся данным, компания за год обработала 152 млн международных посылок.
Общий доход компании по итогам 2021 года составил 12,6 млрд фунтов. Правительству принадлежит 30% акций Royal Mail.