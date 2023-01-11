Умер Джефф Бек - один из самых влиятельных гитаристов рок-музыки

21 минуту назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гитарный стиль Джеффа Бека стал ориентиром для множества рок-музыкантов

Умер британский гитарист Джефф Бек, которого считают одним из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Ему было 78 лет.

Он получил известность в середине 1960-х как один из членов группы Yardbirds - ее более тяжелая гитарная музыка задала направление, позже ставшее хард-роком. В составе Yardbirds Бек заменил Эрика Клэптона.

Затем Джефф Бек создал собственную группу вместе с Родом Стюартом.

Особый гитарный тон Бека, его стиль и громкость звучания оказали большое влияние на всю рок-музыку, в том числе тяжелый металл, джаз-рок и даже панк.

О смерти Бека сообщается на его странице в "Твиттере". "От имени семьи с глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Джеффа Бека, - сказано в сообщении. - Неожиданно заболев бактериальным менингитом, он мирно скончался, это произошло вчера".