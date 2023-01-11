Первой леди США Джилл Байден удалили злокачественные опухоли кожи

32 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Супруге президента США Джил Байден была сделана операция по удалению двух злокачественных опухолей кожи, сообщил врач Белого дома Кевин О`Коннор.

Судя по документу, который составил О`Коннор, опухоли представляли собой базальноклеточную карциному - самую распространенную форму рака кожи.

Опухоли были успешно удалены при помощи микрографической операции (то есть с использованием микроскопа) по методу, разработанному в 1930-х годах Фредериком Мосом.

В ходе операции по методу Моса хирург последовательно удаляет слои кожи до тех пор, пока не обнаруживает никаких следов опухоли. Обычно пациент может отправиться домой в тот же день.

Сообщается, что после операции Джилл Байден чувствует себя хорошо.

Опухоли были обнаружены над правым и левым глазами Джилл Байден во время планового осмотра. У нее была удалена еще одна кожная опухоль, которая угрожала стать злокачественной.

Каждый год рак кожи диагностируется у 3,6 млн американцев, это самая распространенная форма онкологических заболеваний. В случае если такие опухоли обнаруживаются вовремя, они поддаются лечению и приносят лишь минимальный вред.

Президент Джо Байден сопровождал свою жену в больнице.

В прошлом у самого Байден были удалены несколько злокачественных образований на коже (они не являлись меланомами, самой опасной формой рака кожи).

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