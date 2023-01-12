В Башкирии военного приговорили к пяти годам за отказ воевать в Украине

9 минут назад

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Автор фото, EPA/TASS

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, отказавшегося отправиться на войну в Украину. Это не первый приговор по новой норме УК РФ, принятой осенью прошлого года.

Кандарова обвинили в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации, следует из сообщения пресс-службы судов Башкирии.

В мае прошлого года ефрейтор, "не желая принимать участие в специальной военной операции", не явился к месту службы, установил суд ("специальной военной операцией" власти России по-прежнему называют войну против Украины). Военнослужащего задержали в сентябре.

Суд признал Кандарова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, то есть может быть обжалован.

Не первый случай

Это новая норма, принятая в Уголовный кодекс России в сентябре в пакете "военных" поправок, связанных с вторжением в Украину. Минимальный срок по статье составляет пять лет, максимальный - 10.

В конце декабря тот же гарнизонный суд в Уфе вынес приговор по ч. 5 ст. 337 УК РФ 27-летнему военнослужащему-контрактнику Салавату Мирасову, обвиняемому в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Двухлетний контракт Мирасов заключил в январе 2022 года - то есть до начала войны, а в июле, "не желая участвовать в специальной военной операции", без уважительной причины не вернулся из отпуска к месту службы в город Чебаркуль, писал "Коммерсант". Он признал вину, раскаялся и получил срок меньше минимального, предусмотренного УК. Его приговорили к трем годам колонии.

Мирасов стал первым осужденным в Башкирии по этой части статьи, говорили в суде. В соседней Челябинской области первый приговор по ч. 5 ст. 337 УК РФ вынесли в середине декабря. Контрактник Алексей Киргинеков, покинувший часть в августе и не вернувшийся на службу в сентябре, когда в России была объявлена мобилизация, получил пять лет и один месяц колонии общего режима (то есть чуть больше, чем ефрейтор Кандаров в Уфе).

Другая норма

В декабре Би-би-си рассказывала о военном, осужденном на Камчатке по другой новой норме - ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта).

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Эта норма предусматривает менее строгое наказание - до трех лет, и военнослужащий Алексей Бреусов получил год и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

По ч. 2.1 статьи 332 УК РФ, как писала "Новая газета", в октябре завели дело на 27-летнего кадрового офицера Дмитрия Васильца, который после участия в боевых действиях в Украине и отпуска написал рапорт с отказом снова ехать на фронт.

По уже существовавшей до сентября ч. 4 ст. 337 УК РФ еще в октябре гарнизонный суд в Подмосковье вынес приговор 30-летнему сержанту Роману Каштакову, который, получив 10-дневный отпуск в июне, не вернулся в полевой лагерь. Суд дал ему условный срок, учтя наличие "государственной награды" и участие в боевых действиях в Украине. Минобороны России сообщало о наводчике с таким же именем, который якобы одним выстрелом из БМП уничтожил пять бронетранспортеров противника.