Призывной возраст могут увеличить до 30 лет уже весной, заявили в Госдуме

час назад

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Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, Призывники в Сочи, май 2022 года

Верхняя планка призывного возраста на срочную службу в российскую армию может быть поднята до 30 лет (сейчас 27) уже во время весенней призывной кампании 2023 года, при этом нижняя планка останется прежней - 18 лет, предположил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов - не рядовой депутат, он бывший замминистра обороны России и автор нескольких поправок в законы о военной службе, внесенных в Госдуму в прошлом году (некоторые из них приняты) и связанных с войной против Украины.

21 декабря изменить рамки призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу - это одна из его инициатив по реформе армии (Би-би-си подробно писала об этих инициативах, с которыми Шойгу выступил перед президентом Владимиром Путиным на ежегодной коллегии минобороны).

Дословно министр тогда сказал: "Поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет".

Теперь депутат Картополов говорит о переходном варианте, при котором повышения нижнего предела пока не будет, а верхний - поднимут (хотя поправки об изменении возрастных границ еще не одобрены и даже не внесены).

На первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет, сообщил Картаполов "Парламентской газете".

Эксперты положительно оценили саму идею призывать в армию с 21 года, а повышение предельного возраста до 30 лет восприняли настороженно и связали с необходимостью обеспечить российскую армию военнослужащими в контексте войны против Украины.

Картаполов не скрывает, что расширение возрастных рамок необходимо для решения проблемы с числом солдат: "Условно говоря, в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание - 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину - люди от 21 года до 30 лет".

Кроме изменения призывного возраста Шойгу предложил Путину увеличить число военнослужащих с 1,15 млн до 1,5 млн человек. Путин предложения Шойгу в целом поддержал, о чем сейчас напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Концептуально эта идея [об изменении рамок призывного возраста] была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи - следует воспринимать информацию от министерства обороны", - сказал Песков.

"Аргументация должна быть представлена министерством обороны. В данном случае это прерогатива исключительно минобороны", - заявил представитель Кремля.

Минобороны слова Картаполова не комментировало, а его заместитель в комитете по обороне Юрий Швыткин напомнил, что Госдуме сначала нужно "принять законодательную базу". "Не исключаю, что это может произойти уже в этом году", - сказал Швыткин.

Критики назвали идею переходного периода явной попыткой российских властей увеличить число россиян, которых имеют право призвать на военную службу, чтобы компенсировать массовую нехватку кадров, вызванную большими потерями в войне в Украине, комментирует вызвавшее большой резонанс заявление Картаполова агентство Рейтер.