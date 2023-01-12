Нефть со скидкой - бюджет с дефицитом. Как с этим справится российская экономика?

Анна Рында

Би-би-си

8 минут назад

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Автор фото, EPA

Российская нефть в начале января торгуется с огромной скидкой - практически в два раза дешевле, чем нефть марки Brent. Из-за введения Западом эмбарго и потолка цен Россия вынуждена продавать ее преимущественно Китаю и Индии. Российский бюджет, и так не в лучшей форме, в результате может недополучить несколько триллионов рублей. Как Россия будет компенсировать недополученные доходы? И смогут ли российские экспортеры преодолеть зависимость от Китая и Индии?

В пятницу 6 января нефть марки Urals в порту Приморска стоила меньше 38 долларов, сообщило на этой неделе агентство Блумберг со ссылкой на аналитическую компанию Argus.

Urals - это сорт нефти, которую продает Россия. До войны она продавалась с небольшой скидкой к Brent (этот сорт нефти считается эталонным, и обычно по нему следят за ценами на рынке). 6 января Brent стоила почти 79 долларов за баррель - это значит, что скидка на Urals составила около 50%.

Существенную скидку подтверждает и российский минфин: средняя цена на Urals в декабре составила 50,5 доллара за баррель - это на 24% ниже, чем в ноябре. Brent в декабре в среднем стоила 81,6 доллара - скидка составляла почти 40%.

Основная причина падения цен на российскую нефть - санкции со стороны западных стран, отмечают эксперты. С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки танкерами российской сырой нефти в ЕС. Одновременно вступило в силу решение стран ЕС, G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше установленного ценового потолка - 60 долларов за баррель.

Из-за введенных санкций выросли цены страхования российских нефтяных грузов и услуг брокеров и трейдеров, отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Есть ограничения по страхованию танкеров, и вообще есть проблемы с наличием достаточного количества танкеров. Это связано с тем, что не все судовладельцы готовы предоставлять танкеры для перевозки российской нефти", - поясняет Сергей Суверов.

Кроме того, теперь основные покупатели российской нефти - в Азии, отмечает старший эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов. Соответственно, выросли затраты на доставку сырья.

"Эти затраты не включены в условия продажи, их оплачивает покупатель, а следовательно - надо дать скидку, чтобы компенсировать рост затрат на фрахт", - говорит Александр Титов.

Об этом же пишет и агентство Блумберг: российским производителям приходится с помощью скидок компенсировать расходы на длинный путь к конечному потребителю.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Индия осенью заявляла, что не будет присоединяться к потолку цен на российскую нефть

Будучи отрезанной от европейского рынка, Россия фактически оказалась в заложниках у крупных покупателей своей нефти - Китая и Индии, объясняет агентство.

"Ограниченное количество покупателей стимулирует конкуренцию между российскими нефтяными экспортерами, которые, как и угольщики, представляют собой пул частных компаний. Это нормальная практика занятия новых ниш на рынке", - соглашается Александр Титов.

В зависимости от Китая и Индии

"Есть потенциальные рынки сбыта - это Африка и Латинская Америка, но там все-таки не такие большие объемы по сравнению с Азией", - говорит Сергей Суверов.

Возможность России лоббировать более высокие цены на энергоносители и устанавливать свои правила игры сильно пострадала из-за ограничений, отмечает Суверов.

"Азиатские покупатели могут предлагать свои условия, и Россия будет вынуждена на них соглашаться", - говорит он.

На этой неделе издание Telegraph India со ссылкой на источники в министерстве нефти и промышленности сообщило, что в правительстве страны обсуждается возможность присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть.

Тем не менее аналитики считают падение цены на российскую нефть значительно ниже 60 долларов за баррель относительно краткосрочным явлением.

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Александр Титов отмечает, что правительство совместно с компаниями в ответ на снижение цен может предпринять какие-то коллективные действия.

Однако у России довольно ограниченный выбор этих действий. В конце прошлого года власти представили свой ответ на потолок цен на нефть. Эти меры были нечетко прописаны, пока они не предполагают никаких ограничений на размер скидки, хотя СМИ писали, что власти обсуждают подобное.

Идея с минимальной ценой продажи нефти не была поддержана рынком и компаниями, объясняет Титов. По его словам, это могло только усложнить экспорт для компаний, которые сейчас ищут любые возможности поставлять нефть.

"Возможно, что компании попросят государство дополнительно содействовать страхованию, перестрахованию, фрахту и поиску новых покупателей на государственном уровне. Хотя такие меры тоже крайне осложнены санкциями и нежеланием стран-покупателей брать на себя какие-то обязательства по закупке конкретных объемов российской нефти", - говорит Александр Титов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В минувшем декабре экспорт сырой нефти из России сократился на 12%, а доходы от ее продажи упали на 32%

Сергей Суверов полагает, что цена на российскую нефть в основном будет зависеть от динамики цен на сорт Brent. И цены, как ожидает аналитик, скорее всего, будут расти по мере восстановления спроса со стороны Китая и сокращения предложения из-за снижения добычи в России.

Сокращение добычи: "масштабы трудно предсказать"

"Сокращение будет, и оно уже имеет место, но масштабы сейчас трудно предсказать, потому что это зависит от того, насколько эффективно будет проведена работа Российской Федерацией по перенастройке товарных потоков на восток", - говорит Сергей Суверов.

Объемы добычи нефти в России могут сократиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки в начале 2023 года, ранее прогнозировал вице-премьер Александр Новак.

Вашингтон давал более пессимистичный сценарий. По прогнозу минэнерго США, добыча жидких углеводородов в России в 2023 году снизится на 1,5 млн по отношению к 2022 году до 9,5 млн баррелей в сутки.

В январе 2022 года, до начала вторжения в Украину, объем добычи нефти в России держался на уровне 11 млн баррелей. Примерно на этом уровне он был и до пандемии коронавируса.

Александр Титов полагает, что более значительного снижения объемов, чем указывается в прогнозе минэнерго США, скорее всего, не будет, даже если цена будет держаться на уровне значительно ниже потолка.

"Операционные затраты компаний позволяют сохранять рентабельность даже при временном снижении цены до $30. Для России оптимальная стратегия - это всеми силами искать новых покупателей и налаживать логистику", - говорит Титов.

При этом, как отмечает аналитик, при снижении цен на нефть в первую очередь страдают отчисления в федеральный бюджет.

"ФНБ хватит на года два-три"

Российский бюджет на 2023 год верстался, исходя из цен на нефть в 70 долларов за баррель. И даже при такой цене дефицит бюджета составит 2,9 трлн рублей (41,8 млрд долларов), или 2% ВВП.

Нынешние котировки Urals могут стать главным риском для российской экономики в этом году.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия, по подсчетам экспертов Хельсинкского центра исследований энергетики (CREA), теряет $172 млн ежедневно. По подсчетам CREA, в декабре экспорт сырой нефти из России сократился на 12%, а доходы от ее продажи упали на 32%.

По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году Кремль недосчитается около 1 трлн долларов (69 трлн рублей) экспортных доходов от продажи нефти.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Частично потери для бюджета из-за падения доходов от продажи нефти может сгладить слабеющий рубль

Согласно сценарию российского минфина, сохранение в 2023 году цены в 50 долларов при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть - то есть на 2,1 трлн руб (30 млрд долларов).

Как поясняет экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец, каждые "минус 10" долларов от заложенной в бюджет цены на нефть обходятся бюджету приблизительно в 1 трлн рублей в год.

Частично эти потери для бюджета может сгладить слабеющий рубль - таким образом вырастет стоимость нефти в рублях, а значит и доходы бюджета.

"Если мы предположим, что нефть устойчиво уйдет на 50 долларов за баррель, то и курс рубля, очевидно, будет выходить на уровень выше 75 рублей - ближе к 80", - говорит Софья Донец.

Если падение цен на нефть будет краткосрочным, то правительство сможет компенсировать недополученные расходы с помощью заимствований - выпустит облигации федерального займа.

При более продолжительном сохранении цены на нефть ниже 70 долларов за баррель властям придется тратить средства из Фонда национального благосостояния - именно тут в основном хранятся российские резервы. "На два-три года финансирования из ФНБ хватает", - говорит Софья Донец.

Но хуже, если правительство при этом будет продолжать наращивать расходы. В этом году они росли достаточно быстро на фоне войны в Украине.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, При продолжительном сохранении цены на нефть ниже 70 долларов за баррель властям придется тратить средства из Фонда национального благосостояния

Альфа-банк отмечает, что в 2022 году федеральный бюджет демонстрировал быстрый рост расходов, которые подскочили на 26% по сравнению с предыдущим годом. В итоге дефицит бюджета достиг 3,3 трлн. В этой ситуации бюджет балансировался при цене на нефть в 115 долларов за баррель.

Экономисты Альфа-банка полагают, что бюджетные проблемы и опасения из-за падения российских нефтяных доходов в ближайшие месяцы не исчезнут. Власти с высокой долей вероятности будут вынуждены пойти на ужесточение бюджетной политики, что крайне негативно скажется на возможностях роста экономики, считают в Альфа-банке.

Российский экономист, приглашенный профессор Парижского института политических исследований Татьяна Митрова полагает, что накопленных средств ФНБ хватит на то, чтобы сохранять финансирование военных расходов еще год-полтора даже при радикальном падении нефтяных доходов.

"Но вот развития, долгосрочных инвестиций в новые проекты (как в ископаемое топливо, так и в зеленые технологии) будет все меньше и меньше, и через десятилетие статус России как энергетической сверхдержавы, на который она претендовала, уйдет в прошлое", - отмечает Татьяна Митрова в своей публикации на сайте Фонда Карнеги.

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