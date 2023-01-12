Крымскотатарскому имаму дали 17 лет колонии по делу "Хизб ут-Тахрир"

час назад

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Автор фото, crimean-solidarity.org

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима имама Раифа Февзиева, задержанного в аннексированном Россией Крыму. Его обвиняли по делу "Хизб ут-Тахрир", организации, которая в России признана террористической и запрещена, а в Украине - нет.

42-летнего имама из крымского села Строгоновка судили по российскому законодательству: его обвиняли в организации террористической ячейки (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к захвату власти (ст. 278 УК РФ).

Раифа Февзиева и еще четверых крымских татар арестовали в августе 2021 года. ФСБ провело обыск в его доме, а после этого имама задержали и отправили в СИЗО. Основные показания против него дали двое секретных свидетелей.

Суд пришел к выводу, что Февзиев проводил в Крыму "конспиративные собрания по изучению идеологии "Хизб ут-Тахрир" и осуществлял пропагандистскую работу, склоняя новых лиц к участию в деятельности запрещенной организации.

"Убийцам такие сроки не дают. За 70-минутный разговор об исламе сегодня человеку дали 17 лет", - прокомментировал приговор адвокат осужденного Эдем Семедляев.

Февзиев отверг все обвинения в свой адрес. Судебное разбирательство он назвал сфабрикованным: по его мнению, его преследуют за то, что он выступал в защиту арестованных крымских татар.

Ранее на этой неделе Южный окружной военный суд огласил приговор еще пяти крымским татарам, обвиняемым по другом делу, связанному с "Хизб ут-Тахрир". Все они, в том числе и самые пожилые фигуранты - Сервер Газиев и Джемиль Гафаров - были приговорены к 13 годам колонии строгого режима. Приговоренные были задержаны в марте 2019 года в Симферопольском районе Крыма, после того как российские силовики провели обыски как минимум по 30 адресам. Тогда были задержаны 23 человека из общины крымских татар.

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По мнению адвокатов, это была попытка остановить работу правозащитного движения "Крымская солидарность", участниками которого были большинство из задержанных.

Деятельность "Хизб ут-Тахрир" запрещена на территории России: в 2003 году Верховный суд РФ признал организацию террористической. В то же время "Хизб ут-Тахрир" не считается террористической организацией в Украине и многих европейских странах. Идеология организации ставит своей целью установление халифата во всем мире, однако только мирным путем.

В России участников организации обвиняют и приговаривают к реальным срокам лишь на основании того, что они устраивали встречи, читали религиозную литературу и вербовали новых участников, отмечает портал "ОВД-Инфо" (внесен в реестр "иноагентов" в России).

Многочисленные дела об участии в "Хизб ут-Тахрир", по мнению правозащитников, связаны преследованием крымских татар, выступавших против аннексии Крыма Россией в 2014 году.