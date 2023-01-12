Участника поп-группы Blue признали виновным в нападении на бортпроводницу

12 января 2023, 21:17 GMT Обновлено 26 минут назад

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Автор фото, PA Media

Участника популярной в начале нулевых британской поп-группы Blue Ли Райана признали виновным в нападении на бортпроводницу авиакомпании British Airways, которое произошло 31 июля прошлого года на рейсе из Глазго в Лондон.

В 2000-2003 годах квартет Blue выпустил три студийных альбома и множество синглов, некоторые из них поднимались на первую строчку британского хит-парада. В 2005 году группа распалась, с тех пор ее участники регулярно собрались вместе и давали концерты. В 2011 году Blue приняли участие в конкурсе "Евровидение".

Как выяснилось в магистратском суде Илинга, 39-летний Райан, который постоянно проживает в Испании, перед полетом выпил бутылку портвейна в бизнес-зале аэропорта, во время полета требовал, чтобы его пересадили из эконом-класса в бизнес, оскорблял и хватал за руки бортпроводницу, сквернословил и даже успел укусить полицейского при задержании. Сам артист утверждал, что это была всего лишь шутка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В начале 2000-х сразу три сингла группы Blue лидировали в хит-парадах

"Ты знаешь, кто я?"

Как заявила в суде стюардесса Лия Гордон, Райан делал замечания по поводу ее внешности, которые она сочла "неприемлемыми и унизительными", а также отпускал комментарии о цвете ее кожи.

По ее словам, чуть позже Райан подошел к ней сзади и сказал: "Прежде чем я выйду из самолета, мне нужно тебя поцеловать". Он пытался сделать это, схватив ее за запястья - в этот момент в ситуацию пришлось вмешаться другим пассажирам.

Давая показания в суде, другая бортпроводница рассказала, что перед вылетом из Глазго Райан подошел к ней и попросил пересадить его в бизнес-класс, однако она отказала, заявив, что свободных мест в самолете нет.

"Он сказал мне, что у него проблемы, что к нему пристают другие пассажиры, что он знаменит - и спросил, знаю ли я, кто он, - сказала она. - Он был зол, говорил, что он обладатель золотой карты и что из-за этого его нужно пересадить".

На полицейских кадрах видно, как Райан рычит и ругается на офицеров, а также кусает одного из них.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа Blue в декабре выступала на лондонской O2 Arena

Райан, расплакавшийся на скамье подсудимых перед дачей показаний, признался, что после задержки рейса выпил целую бутылку портвейна, закусив его сыром.

"Это была шутка, просто пьяная шутка безо всякого злого умысла или намерения кого-то обидеть", - заявил музыкант. Приговор ему будет оглашен 24 февраля.