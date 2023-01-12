Британскую Королевскую почту атаковал связанный с Россией вирус-вымогатель

час назад

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Автор фото, Getty Images

По данным Би-би-си, Королевская почта Великобритании (Royal Mail) подверглась атаке вируса-вымогателя. Вирус, из-за которого британская почтовая служба уже несколько дней не может отправлять посылки и письма за рубеж, разработали и применяют связанные с Россией хакеры.

О масштабном кибер-нападении на крупнейшую британскую почтовую службу стало известно в среду. Сейчас Королевская почта все еще просит пользователей не пытаться отправлять что-либо в другие страны, поскольку ее компьютерные системы остаются неисправными.

Как сообщили Би-би-си источники, близкие к следствию, при нападении была применена программа-вымогатель Lockbit. По данным компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности, ее разработали преступные группы, связанные с Россией.

В то же время, пока не известно, где именно находятся злоумышленники, которые осуществили нападение на британскую почту. В ноябре прошлого года власти США предъявили обвинения в организации кибер-атаки с помощью Lockbit человеку с двойным канадско-российским гражданством; утверждается, что свои нападения он осуществлял с территории Канады.

Официальный представитель Королевской почты отказался ответить на вопрос, действительно ли организация подверглась атаке с применением вируса-вымогателя. Он заявил, что пока не может сказать, когда будет возобновлена отправка писем и посылок за рубеж.

Вирусы-вымогатели блокируют данные в компьютерных системах, после чего хакеры, как правило, требуют выкуп в криптовалюте. Обычно они также устанавливают дедлайн, после которого угрожают опубликовать украденные файлы.

Корреспондент Би-би-си видел сообщение, которое преступники отправили Королевской почте: "Ваши данные украдены и зашифрованы".

Критическая инфраструктура

Сообщается, что при нападении пострадали компьютерные системы, которые британская почтовая служба использует для обработки и отслеживания отправлений за рубеж. Вирус поразил программное обеспечение в шести офисах Королевской почты, в том числе в масштабном центре обработки в Хитроу около Лондона.

Автор фото, Getty Images

Предполагается, что хакеры попросили выкуп в размере несколько миллионов фунтов, однако источники сообщили Би-би-си, что у специалистов есть способы вернуть системы к работе и без выплаты.

Хакерские атаки с применением вирусов-вымогателей происходят в разных странах мира почти каждый день.

Однако нападение на Королевскую почту - особый случай, поскольку она относится к критической инфраструктуре страны, то есть крайне важна для британской экономики.

Royal Mail - национальная почтовая служба Великобритании, учрежденная в 1516 году. В ней работает 158,5 тыс. сотрудников.

По последним имеющимся данным, компания за год обработала 152 млн международных посылок.

Общий доход компании по итогам 2021 года составил 12,6 млрд фунтов. Правительству принадлежит 30% акций Royal Mail.

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