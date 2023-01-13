Умерла дочь Элвиса Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года

13 января 2023, 01:09 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Умерла певица и единственный ребенок "короля рок-н-ролла" Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года.

До этого она была доставлена в больницу после остановки сердца, сообщают американские СМИ.

Как передает издание TMZ, 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы полностью остановилось сердце, и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс.

Несколько позже мать Лизы Мари Присцилла Пресли подтвердила, что ее дочь скончалась. "С огромной болью я вынуждена сообщить ужасающую новость, что моя прекрасная дочь Лиза Мари нас покинула", - сказала она.

Присцилла Пресли не сообщила о причинах смерти дочери.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году, она последовала примеру своего отца и стала профессиональной певицей.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками.

Лиза Мари Пресли была замужем за несколькими знаменитостями, в том числе ее супругами были Майкл Джексон, актер Николас Кейдж и музыканты Дэнни Кеог и Майкл Локвуд. У нее было трое детей, один из которых (Бенджамин Кеог) покончил с собой в 2020 году.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике вместе во вторник во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

Тогда она вместе со своей матерью со слезами на глазах наблюдала за тем, как сыгравший ее отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" База Лурмана.

Во время церемонии актер поблагодарил семью Элвиса Пресли за помощь в работе над байопиком.

"Спасибо вам большое - за то, что открыли для меня свои сердца, свои воспоминания и свой дом, - сказал Батлер. - Лиза Мари, Присцилла, буду вас любить всегда!"

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