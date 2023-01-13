После двух находок секретных документов республиканцы в Конгрессе требуют от Байдена отчитаться о посетителях

час назад

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Автор фото, Reuters

Конгрессмены из Республиканской партии США требуют предоставить им подробный список людей, посещавших президента Байдена, аргументируя это тем, что обнаружение в частном доме главы государства секретных документов представляет угрозу национальной безопасности.

В четверг президент подтвердил, что в гараже его дома в штате Делавэр были найдены засекреченные материалы, относящиеся к периоду администрации Обамы.

На прямой вопрос, получат ли конгрессмены доступ к журналам учета президентских посетителей, в Белом доме отвечать не стали, напомнив лишь, что в годы президенства Трампа засекречен был даже список посетителей Белого дома, а администрация Байдена положила этой практике конец.

В министерстве юстиции заявили, что для начала необходимо изучить найденные материалы, и эта работа уже поручена одному из федеральных следователей.

Первые сообщения об обнаружении секретных материалов, относящихся к периоду, когда Джо Байден занимал пост вице-президента (2009-2017 годы), появились в понедельник.

Документы были найдены при переезде расположенного в Вашингтоне аналитического центра Университета Пенсильвании (Penn Biden Center), работу которого президент курирует в статусе почетного профессора, в его личном кабинете, который Байден занимал с 2017 до 2019 гг.

В среду стало известно об обнаружении еще одной порции засекреченных документов, на этот раз уже у президента дома, в штате Делавэр.

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Особую пикантность делу придает тот факт, что вашингтонские файлы были обнаружены еще 2 ноября, накануне промежуточных выборов, однако официально эту информацию обнародовали лишь спустя два с лишним месяца.

В четверг генпрокурор США Меррик Гарланд расказал журналистам, что вторую порцию секретных материалов, в Делавэре, нашли 20 декабря.

Сославшись на "чрезвычайные обстоятельства", разобраться в этом деле Гарланд назначил специального прокурора (самым известным спецпрокурором в последние годы был Роберт Мюллер, расследовавший российское вмешательство в выбора 2016 года). Гарланд наделил такими полномочиями Роберта Хёра.

При прежней администрации Трампа Хёр был помощником заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, эту должность он оставил в феврале 2021 года после прихода нынешней администрации. До этого не раз занимал должности федерального прокурора в разных штатах. До недавнего времени занимался частной практикой в одной из крупных юридических контор Вашингтона.

Новоиспеченный спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти уже обвинил президента Байдена в том, что в преддверии промежуточных выборов тот умышленно скрыл факт обнаружения у него секретных материалов от общественности, поскольку скандальная новость могла ослабить позиции демократов.

Еще несколько конгрессменов от Республиканской партии потребовали от Байдена предоставить им неограниченный доступ к журналу учета посетителей, чтобы подробно изучить список людей, посещавших президента в Делавэре.

Аналогичное расследование ведется и в отношении предшественника Байдена на президентском посту. В прошлом году ФБР провела обыск в резиденции Дональда Трампа в штате Флорида, где также было обнаружено более 300 документов под грифом "секретно" и "совершенно секретно".

В четверг президент Байден вновь заверил журналистов, что, обнаружив секретные файлы, его адвокаты оповестили о находке представителей властей, а сам он в полной мере осознает серьезность проводимого расследования. Ранее, комментируя результаты обыска в доме Трампа, Байден назвал обращение своего предшественника с секретной документацией абсолютно безответственным.

На этот раз, когда аналогичный инцидент произошел уже с ним самим, президент подчеркнул, что обнаруженные в Делавэре документы "не валялись на улице", а были заперты на ключ в гараже.