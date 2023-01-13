Володин предложил конфисковывать имущество уехавших из России. Песков призвал не открывать "ящики Пандоры"
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Публичные споры о введении наказания для граждан, уехавших из России после начала войны, в пятницу вышли на новый виток. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением конфисковать имущество у тех, кто публично поддержал Украину, а сенатор Андрей Клишас, который ранее называл схожую инициативу антиконституционной, эту меру посчитал возможной. Никакой конкретики о готовящихся мерах пока нет, а в Кремле идеи законодателей не поддержали.
Эмиграционная волна 2022 года - самая значительная за последние 30 лет, из России уехали сотни тысяч человек, отмечают социологи. Обсуждения способов как-то "наказать" покинувших Россию граждан активно продолжаются с конца прошлого года. Однако до этого Володин предлагал гораздо менее радикальные меры: "преференции для покинувших Россию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения".
13 января спикер Госдумы предложил внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы можно было конфисковать имущество уехавших оппозиционеров по закону. Речь идет о статьях о призывах к экстремизму, о реабилитации нацизма или дискредитации Вооруженных сил, под которые могут попасть публичные заявления эмигрантов в поддержку Украины.
"Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - написал Володин в своем телеграм-канале.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сенатор Андрей Клишас меру о конфискации посчитал реализуемой. По его словам, надо просто прописать "формулировки состава уголовного преступления" и внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
Ранее Клишас называл нереализуемой и антиконституционной идею сенатора Сергея Цекова "конфисковывать имущество у всех граждан России, которые покинули страну и критикуют ее".
Как пояснил Клишас Би-би-си, инициативу Цекова он называл антиконституционной, потому что тот "предлагал отнимать собственность без наличия состава преступления".
Член СПЧ Кирилл Кабанов также присоединился к дискуссии о том, как юридически описать конфискацию имущества, и предложил начать с определения самого юридического понятия "предатель".
Сдержанная реакция Кремля
Энтузиазм законодателей не поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший не "открывать какие-то ящики Пандоры все-таки".
"Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", - заявил Песков. Более того, по мнению представителя Кремля, власти России должны создавать условия, чтобы "даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться".
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Конец истории Подкаст
Ранее Песков отказывался комментировать резкие заявления экс-президента России Дмитрия Медведева об уехавших.
28 декабря заместитель председателя Совбеза назвал их "свинтившими уродами" и "предателями, которые ненавидят свою страну" и предложил рассматривать как "врагов общества".
"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли", - написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Песков объяснил заявления Медведева тем, что "сейчас в целом достаточно эмоциональный момент", и назвал пост бывшего президента проявлением гражданской позиции.
До этого в Кремле также сдержанно комментировали слова сенатора Андрея Климова о том, что россияне, покинувшие страну с конца февраля, могут попадать под обновленный закон об "иноагентах". "С точки зрения правоприменения здесь никакой позиции нет. Это, по всей видимости, частное мнение", - сказал Песков.
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