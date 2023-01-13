Володин предложил конфисковывать имущество уехавших из России. Песков призвал не открывать "ящики Пандоры"

55 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, После объявления мобилизации тысячи россиян выстроились в очереди на границах России

Публичные споры о введении наказания для граждан, уехавших из России после начала войны, в пятницу вышли на новый виток. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением конфисковать имущество у тех, кто публично поддержал Украину, а сенатор Андрей Клишас, который ранее называл схожую инициативу антиконституционной, эту меру посчитал возможной. Никакой конкретики о готовящихся мерах пока нет, а в Кремле идеи законодателей не поддержали.

Эмиграционная волна 2022 года - самая значительная за последние 30 лет, из России уехали сотни тысяч человек, отмечают социологи. Обсуждения способов как-то "наказать" покинувших Россию граждан активно продолжаются с конца прошлого года. Однако до этого Володин предлагал гораздо менее радикальные меры: "преференции для покинувших Россию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения".

13 января спикер Госдумы предложил внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы можно было конфисковать имущество уехавших оппозиционеров по закону. Речь идет о статьях о призывах к экстремизму, о реабилитации нацизма или дискредитации Вооруженных сил, под которые могут попасть публичные заявления эмигрантов в поддержку Украины.

"Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сенатор Андрей Клишас меру о конфискации посчитал реализуемой. По его словам, надо просто прописать "формулировки состава уголовного преступления" и внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Ранее Клишас называл нереализуемой и антиконституционной идею сенатора Сергея Цекова "конфисковывать имущество у всех граждан России, которые покинули страну и критикуют ее".

Как пояснил Клишас Би-би-си, инициативу Цекова он называл антиконституционной, потому что тот "предлагал отнимать собственность без наличия состава преступления".

Член СПЧ Кирилл Кабанов также присоединился к дискуссии о том, как юридически описать конфискацию имущества, и предложил начать с определения самого юридического понятия "предатель".

Сдержанная реакция Кремля

Энтузиазм законодателей не поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший не "открывать какие-то ящики Пандоры все-таки".

"Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", - заявил Песков. Более того, по мнению представителя Кремля, власти России должны создавать условия, чтобы "даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Эмиграционная волна 2022 года - самая значительная за последние 30 лет, из России уехали сотни тысяч человек

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Ранее Песков отказывался комментировать резкие заявления экс-президента России Дмитрия Медведева об уехавших.

28 декабря заместитель председателя Совбеза назвал их "свинтившими уродами" и "предателями, которые ненавидят свою страну" и предложил рассматривать как "врагов общества".

"Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли", - написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Песков объяснил заявления Медведева тем, что "сейчас в целом достаточно эмоциональный момент", и назвал пост бывшего президента проявлением гражданской позиции.

До этого в Кремле также сдержанно комментировали слова сенатора Андрея Климова о том, что россияне, покинувшие страну с конца февраля, могут попадать под обновленный закон об "иноагентах". "С точки зрения правоприменения здесь никакой позиции нет. Это, по всей видимости, частное мнение", - сказал Песков.

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