Япония спустит в море миллион тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима"

33 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Полный вывод из эксплуатации аварийной АЭС в Фукусиме может занять до 40 лет

Япония планирует в ближайшее время спустить в море более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла крупная авария. На заседании кабинета министров в пятницу речь шла о лете или весне этого года.

Как заявила компания-оператор АЭС TEPCO, уровень радиации в воде предварительно будет снижен до приемлемых значений. МАГАТЭ поддержало это предложение, сочтя планы японских властей вполне безопасными.

Еще в апреле 2021 года планировалось начать сливать радиоактивную воду с АЭС через два года, когда будет подготовлена необходимая для этого инфраструктура.

Как заявил тогдашний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, "спуск очищенной воды - это неизбежная необходимость, когда речь идет о выводе из эксплуатации АЭС и реконструкции всей Фукусимы".

Однако уже тогда соседи Японии выразили серьезные опасения по поводу этого плана. Китай назвал решение Токио безответственным, а Южная Корея даже вызвала японского посла в Сеуле, чтобы заявить ему протест.

На самой АЭС уже давно ведутся работы по полному выводу ее из эксплуатации, однако этот процесс может растянуться на 40 лет.

В чем спешка?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Япония утверждает, что на АЭС скопилось слишком много зараженной воды, и скоро ее негде будет хранить

Япония утверждает, что сброс радиоактивной воды необходим для продолжения работ по выводу АЭС из эксплуатации, и что такая очищенная до приемлемых стандартов вода сливается с атомных электростанций в моря по всему миру.

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Каждый день на "Фукусиме" добавляется по 100 кубометров зараженной воды, которая представляет собой смесь грунтовых и морских вод, а также собственно воды, которая используется для охлаждения реакторов.

Эта вода фильтруется и хранится в резервуарах, где скопилось уже более 1,3 млн тонн. Содержание этих резервуаров обходится в 900 с лишним миллионов долларов в год, а места для хранения скоро просто не останется.

Как утверждают в TEPCO, перед сливом вода будет очищена от большинства радиоактивных изотопов, и лишь уровень трития по-прежнему будет превышать национальные стандарты. По словам экспертов, это связано с тем, что его крайне сложно удалять из воды, однако этот радиоактивный изотоп водорода опасен только в очень больших дозах, а излучаемая им радиация не способна преодолеть барьер даже в виде человеческой кожи. К тому же перед сбросом в океан вода будет разбавлена, так что уровень содержания в ней трития будет заметно ниже предельно допустимого.

Это заявление убеждает не всех, и критики приводят в пример результаты исследования, опубликованные в издании Scientific American в 2014 году, согласно которым тритий при попадании в организм повышает риск развития раковых заболеваний. К тому же в воде с "Фукусимы" могут оставаться и другие вредные радиоактивные изотопы, и даже само руководство станции признает, что полностью избавиться от них даже после многолетней очистки не получается.

Японские власти, в свою очередь, упирают на эффективность процесса очистки и разбавления воды, а один из высокопоставленных чиновников, отвечающих за общение с прессой, даже настаивал на том, чтобы не использовать термин "зараженная" вода, поскольку это, по его мнению, может ввести общественность в заблуждение.

Что произошло на "Фукусиме" в 2011 году?

11 марта 2011 года в северо-восточной части Японии произошло землетрясение магнитудой 9, спровоцировавшее сильнейшее цунами.

Волны вокруг АЭС "Фукусима-1" достигали высоты 15 метров, в то время как при строительстве станции проектировщики закладывали вероятность стихийного бедствия с максимальной высотой волн в шесть метров.

На 11 ядерных реакторах, работавших в районе стихийного бедствия, произошла аварийная остановка.

В целом система безопасности АЭС сработала по плану. Но частичное разрушение системы охлаждения и сбой в подаче электроэнергии привели к необратимым процессам на трех самых старых реакторах, введенных в эксплуатацию в 1970-1974 годах.

Зона отчуждения росла с каждым днем по мере усиления утечки радиации. Более 150 тысяч человек были эвакуированы из района бедствия.