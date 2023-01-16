"Серийный насильник": лондонский полицейский признался в десятках изнасилований

58 минут назад

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Автор фото, Social Media Подпись к фото, Дэвид Кэррик признался в 49 совершенных преступлениях, в том числе во множестве изнасилований

Сотрудник лондонской полиции Дэвид Кэррик признался в десятках случаев изнасилования и иных преступлениях на сексуальной почве, совершенных в отношении 12 женщин на протяжении почти двух десятков лет. Он пользовался своим служебным положением, чтобы вселять страх в своих жертв.

Кэррик, повстречавший многих из этих женщин на различных сайтах знакомств, в общей сложности совершил 49 преступлений и стал по сути серийным насильником, причем он 9 раз попадал в поле зрения своих коллег, но ни разу в его отношении не предпринимались следственные меры. Он был арестован и отстранен от службы лишь в 2021 году.

"Мы должны были заметить его агрессивное поведение, но поскольку мы этого не сделали, мы упустили возможность вовремя изгнать его из рядов нашей организации, - отметила помощник комиссара полиции Барбара Грей, отвечающая за профессионализм сотрудников столичной полиции. - Мы искренне сожалеем, что страдания его жертв могли затянуться потому, что он продолжал служить в рядах полиции. Мы знаем, что они не могли ранее заявить на него, потому что он убедил их в том, что им не поверят".

Кэррик, живший в Хартфордшире, именно там и совершил большую часть своих преступлений в период с 2003 по 2020 год. Он знакомился с женщинами на популярных интернет-сайтах знакомств, завоевывал их доверие, пользуясь положением сотрудника полиции, а потом брал их под свой полный контроль, диктовал им, что надевать, что есть и где спать. Некоторым он даже настрого запрещал общаться со своими детьми.

Он был арестован лишь в октябре 2021 года, когда на волне скандала с другим столичным полицейским Уэйном Казенсом одна из жертв Кэррика решилась донести на него в полицию.

Автор фото, Jonathan Brady/PA Media Подпись к фото, По словам прокурора Джасвант Нарвал (крайняя справа), Кэррик злостно злоупотребил доверием людей

"На Кэррика была возложена ответственность за защиту общества, он же 17 лет делал прямо противоположное, - заявила в суде представительница Королевской прокурорской службы Джасвант Нарвал. - Этот человек безжалостно унижал женщин, издевался над ними и насиловал их, причем со временем тяжесть его преступлений усилилась, поскольку он осмелел, полагая, что ему все сойдет с рук".

Кэррик, служивший в специальном подразделении, занимающемся охраной членов парламента и сотрудников дипкорпуса, признался в том, что некоторых женщин насиловал многократно, причем в течение нескольких месяцев и даже лет, причем порой с применением физической силы и нанесением травм. Он также признал, что силой удерживал некоторых из своих жертв, в частности, одну из женщин он по нескольку раз запирал в кладовке под лестницей.

Автор фото, Social Media Подпись к фото, Приговор Дэвиду Кэррику будет вынесен уже в феврале

"Подробности преступлений, совершенных Кэрриком, поистине шокируют, - подчеркнул Старший инспектор объединенного отдела по борьбе с особо опасными преступлениями Бедфордшира, Кембриджшира и Хартфордшира Иэн Мур. - Подозреваю, что многие будут потрясены и возмущены его действиями, но надеюсь, что жертвы и общественность в целом убедятся в том, что никто не может быть выше закона, и полиция будет безжалостно преследовать преступников, которые таким образом обращаются с женщинами".

Старший инспектор Мур также не исключил вероятность, что о противоправных действиях Кэррика могут заявить и другие, пока не известные его жертвы.