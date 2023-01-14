В Литве произошел взрыв на газопроводе, ведущем в Латвию

24 минуты назад

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Автор фото, EVN Подпись к фото, Пожарные рядом с местом происшествия

В пятницу под Паневежисом произошел взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию. Признаков внешнего воздействия, которое могло бы привести к аварии, не обнаружено, сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

Взрыв произошел в пятницу около 17:00. На видео, опубликованном литовским общественным вещателем LRT, видно, как на месте взрыва в Паневежском округе на севере Литвы бушует большой пожар, пишет агентство Рейтер. Пожар был вскоре локализован.

По данным агентства BNS, пострадавших и погибших нет. Хотя, по сообщению LRT, пламя после взрыва поднималось примерно на 50 метров, а увидеть его можно было на расстоянии не менее 17 километров.

Автор фото, EVN Подпись к фото, Официальные лица говорят, что в результате взрыва никто не пострадал

"По предварительной оценке, мы не видим [в произошедшем] злого умысла, но расследование будет охватывать все возможные варианты, - заявил на пресс-конференции генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс. - Мы не видим признаков какого-либо потенциального внешнего воздействия".

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс тем не менее написал в "Твиттере", что взрыв газопровода в Литве нужно тщательно оценивать и нельзя исключать саботажа.

Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию.

Подача газа была прекращена, но, по словам Бикнюса, взрыв повредил только один из двух параллельных газопроводов, идущих из Литвы в Латвию, поэтому Amber Grid решила восстановить подачу газа, используя неповрежденный трубопровод - "в течение нескольких часов в сопоставимых объемах".

"Мы рассчитываем, что клиенты не почувствуют ущерба от этого события", - цитирует Бикнюс Рейтер.

Агентство напоминает, что Литва граничит с Россией и расположена на берегу Балтийского моря, где в прошлом году были разрушены взрывами газопроводы "Северный поток", по которым газ ранее поставлялся из России в Германию.

Бикнюс рассказал, что на трубопроводе, который был построен в 1978 году, недавно проводились ремонтные работы, и теперь официальные лица попытаются установить, могло ли это быть связано со взрывом. "Все причины будут расследованы и выяснены в ближайшие дни", - пообещал он.

Компания Amber Grid также подчеркнула, что, по предварительным данным, люди не пострадали, так как взрыв произошел вдали от жилых домов.

Очевидцы утверждали, что воздух в районе аварии прогрелся до 20 градусов, пишет портал Delfi. Было принято решение об эвакуации жителей близлежащей деревни

Компания AS Conexus Baltic Grid сообщила, что инцидент не сказался на обеспечении газом Латвии - оно полностью обеспечивается за счет резервов подземного газохранилища.