В Иране казнили приговоренного по обвинению в шпионаже в пользу Британии

57 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Али-Реза Акбари

Имеющий двойное гражданство Великобритании и Ирана Али-Реза Акбари, приговоренный к смертной казни в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании, казнен, сообщают иранские государственные СМИ. Он не признавал вину.

Акбари занимал пост заместителя министра обороны при президенте Мохаммаде Хатами, который возглавлял страну в 1997-2005 годы. О его казни в субботу утром сообщило судебное информационное агентство Mizan. Акбари был повешен, передало агентство, не уточнив, в какой именно день.

В среду, 11 января, официальное информационное агентство ИРНА сообщило, что апелляцию бывшего военного чиновника отклонил верховный суд страны, оставив в силе первоначальный смертный приговор.

Тогда же семью приговоренного попросили прийти в тюрьму для "последней встречи". Его жена говорила Персидской службе Би-би-си, что Акбари перевели в одиночную камеру.

Его обвинили в "широкомасштабных действиях против внутренней и внешней безопасности Ирана путем шпионажа в пользу разведывательной службы британского правительства" и получении за шпионаж 1805 тысяч евро, 265 тысяч фунтов стерлингов и 50 тысяч долларов, пишет агентство Рейтер.

В аудиозаписи, которую оказалась в распоряжении Персидской службы Би-би-си, Акбари сказал, что признался в преступлениях, которых не совершал, после пыток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в пятницу, что Иран не должен приводить приговор в исполнение. Он назвал смертный приговор политически мотивированным и призвал к немедленному освобождению Акбари.

"Это политически мотивированный акт варварского режима, который полностью игнорирует человеческую жизнь, - писал Клеверли в "Твиттере". - Иран должен остановить казнь британо-иранского гражданина Алирезы Акбари и немедленно освободить его".

Министерство информации и национальной безопасности Ирана в своем заявлении называло Акбари "одним из самых важных агентов" МИ-6 и утверждало, что он якобы предоставил британской разведке ценную информацию об Иране "целенаправленным образом", сообщала "Аль-Арабия".

В четверг государственные СМИ показали видео, которое, по их словам, демонстрирует то, что Акбари сыграл важную роль в убийстве в 2020 году ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Иран обвинял Израиль, пишет Рейтер.

На видео Акбари не признался в причастности к этому убийству, но сказал, что британский агент якобы запрашивал информацию о Фахризаде (государственные СМИ в Иране часто транслируют "признания" подозреваемых в политически мотивированных делах, отмечает Рейтер).

Иранские спецслужбы утверждают, что Акбари могли склонить к сотрудничеству во время получения визы в британском посольстве в Тегеран.

Агентство IRNA не уточняла дату ареста Акбари, но Би-би-си стало известно, что он был арестован еще в 2019 году.

Акбари был близким соратником Али Шамхани, который был министром обороны в администрации Хатами и сейчас занимает должность секретаря Высшего совета национальной безопасности. Некоторые наблюдатели допускают, что обвинения против Акбари могут быть политически мотивированы соперниками Шамхани, отмечает "Аль-Арабия".

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Отношения между Лондоном и Тегераном в последние месяцы ухудшились, поскольку усилия по возрождению ядерной сделки от 2015 года, участником которой была Великобритания, зашли в тупик. Великобритания также осуждает жестокое подавление антиправительственных протестов, вызванных смертью в заключении в сентябре молодой женщины.

В аудиообращении Акбари говорил, что несколько лет назад жил за границей, но его пригласили посетить Иран по просьбе высокопоставленного иранского дипломата, участвовавшего в ядерных переговорах с мировыми державами. Оказавшись в Иране, он был обвинен в получении совершенно секретных сведений с целью шпионажа.

Акбари утверждал, что его "допрашивали и пытали" сотрудники спецслужбы "более 3500 часов", и обвинял Иран в стремлении "отомстить Британии", казнив его.