Умерла актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет
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Умерла актриса театра и кино Инна Чурикова. Ей было 79 лет.
О смерти актрисы в больнице российским информационным агентствам сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
Инна Чурикова больше всего известна по ролям в фильмах "Морозко", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ширли-мырли", а также в сериале "Идиот".
Карьера актрисы началась в 1965 году, когда она окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Сначала она работала в Московском ТЮЗа, потом по договорам в разных театрах, а в 1975 году стала актрисой театра им. Ленинского комсомола в Москве (сейчас - Ленком).
В 1970 году Инна Чурикова стала "Лучшей актрисой" по опросу журнала "Советский экран" благодаря роли Жанны д'Арк в фильме "Начало".
В 1991 году она получила премия "НИКА" в номинации "Актриса" за 1991 год, в том же году ей было присвоено звание "Народная артистка СССР".
За свою долгую карьеру Инна Чурикова снялась в 81 фильме. Несколько из них были сняты ее супругом, известным режиссером Глебом Панфиловым. Последний фильм с ее участием "Иван Денисович" вышел на экраны в 2021 году.