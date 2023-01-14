Умерла актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет

14 января 2023, 12:18 GMT Обновлено 24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актриса Инна Чурикова

Умерла актриса театра и кино Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

О смерти актрисы в больнице российским информационным агентствам сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Инна Чурикова больше всего известна по ролям в фильмах "Морозко", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ширли-мырли", а также в сериале "Идиот".

Карьера актрисы началась в 1965 году, когда она окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Сначала она работала в Московском ТЮЗа, потом по договорам в разных театрах, а в 1975 году стала актрисой театра им. Ленинского комсомола в Москве (сейчас - Ленком).

В 1970 году Инна Чурикова стала "Лучшей актрисой" по опросу журнала "Советский экран" благодаря роли Жанны д'Арк в фильме "Начало".

В 1991 году она получила премия "НИКА" в номинации "Актриса" за 1991 год, в том же году ей было присвоено звание "Народная артистка СССР".