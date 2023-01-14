Стрельба в центре Лондона: ранены семилетняя девочка и три женщины
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В центре Лондона, неподалеку от вокзала Юстон, произошла стрельба. Ранены трое женщин в возрасте 54, 48 и 41 года, и семилетняя девочка.
Как сообщает лондонская полиция, огонь открыли из движущегося автомобиля вблизи церкви на прилегающей к вокзалу улице, где проходили похороны.
Женщины и ребенок госпитализированы. Двое из них в стабильном состоянии, третья тяжело ранена. О состоянии ребенка пока не сообщается.
На место происшествия немедленно прибыли вертолет и автомобили скорой помощи.
О задержаниях в связи со стрельбой не сообщается. Лондонская полиция призывает свидетелей связаться с ней.
Улица, где произошла стрельба, перекрыта.
Фотограф Саймон Лэмрок, с которым удалось поговорить Би-би-си, рассказал, что прибыл на место стрельбы, когда посетителей церкви уже эвакуировали через боковой вход.
"Там всегда много людей. Все, кто живет поблизости, пришли посмотреть, что произошло", - рассказывает он.
"Был шок, было удивление. Люди пытались осмыслить произошедшее. Полиция и скорая помощь приехали очень, очень быстро", - говорит Лэмрок.