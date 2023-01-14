Что известно о попадании российской ракеты в многоэтажку в Днепре

18 минут назад

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Автор фото, Valentin Reznichenko

Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе 15-летняя девушка. Завалы, вероятно, будут разбирать всю ночь.

По состоянию на вечер субботы спасательные работы все еще продолжаются. В них принимают участие не только работники экстренных служб, но и просто жители города.

Из здания удалось спасти 37 человек, среди которых шестеро детей. Ранения получили 64 человека, из них 14 детей. Удар произошел в выходной день, когда многие жители были дома.

По словам заместителя главы Офиса Зеленского, российская ракета полностью разрушила один подъезд - 72 квартиры, где, судя по пропискам, проживало до 200 человек, среди которых около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме проживало 1700 человек.

"В городе Днепре разрушен жилой дом. Все его этажи со второго по девятый упали от взрыва российской ракеты. Удалось спасти десятки людей - раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке три года. И это сейчас. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким", - заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Автор фото, Valentin Reznichenko\Telegram Подпись к фото, От взрыва, как видно на этом фото, полностью обрушился подъезд дома вплоть до верхних этажей и пострадали соседние подъезды

О попадании по дому стало известно в начале вечера субботы. Россия к этому уже несколько часов вела очередной обстрел всей территории Украины. Целями этих обстрелов, как говорят российские власти, являются объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Вскоре число раненых начало расти и появились данные о погибших. На месте начались спасательные работы. "Трагедия. Выехал на место. Связь плохая. С ОП и ВА в координации. Всю ночь будем разбирать завалы", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Украинская спасательная служба опубликовала кадры напряженной работы пожарных и медиков. "Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - прокомментировал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Вскоре после удара начало темнеть, а в полуразрушенных квартирах верхних этажей все еще оставались люди, которых снимали с помощью пожарных лестниц и подъемного крана. Люди светили из квартир фонариками и мобильными телефонами, чтобы их увидели спасатели.

Ракета Х-22

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат через несколько часов после попадания заявил, что речь идет именно о попадании ракеты в жилой дом. По его словам, это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3.

Россия регулярно применяет эти ракеты при обстрелах Украины. Ракета такого же типа попала в торговый центр "Амстор" в Кременчуге в июле - тогда погибли 20 человек, а российское министерство обороны заявило только, что вело обстрел "высокоточным оружием". Сегодня Россия запустила пять таких ракет по Украине, добавил Игнат.

"Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту", - сказал он.

Автор фото, STR/EPA-EFE/REX/Shutterstock

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Х-22 "Буря" (по классификации НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Первая ее модификация поступила на вооружение советской армии в 1968 году. Эту ракету называют "убийцей авианосцев", так как изначально она разрабатывалась для поражения именно этих целей. Однако у Х-22 множество модификаций, и какая именно была применена, в ВСУ не уточнили.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в вечернем интервью заявил, что ракета упала на подъезд после того, как ее сбили средства ПВО. "Там есть еще проблемы с едким дымом, потому что ракеты заправляются крайне токсичным топливом, которое стало дополнительным элементом поражения", - сказал Арестович.