На 85-м году жизни скончался Вахтанг Кикабидзе

48 минут назад

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Автор фото, TASS

15 января 2023 года на 85-м году жизни умер советский и грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи" и впоследствии подтвердили грузинским СМИ близкие артиста.

Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Его отец, Константин Кикабидзе, работал журналистом, мать - Манана Багратиони - была профессиональной певицей.

После окончания школы поступил в Тбилисский государственный университет. На втором курсе бросил учебу и в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии. Потом учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков, но также его не закончил.

В 1966 году Вахтанг Кикабидзе впервые снялся в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах". Спустя три года режиссер Георгий Данелия пригласил Кикабидзе на главную роль молодого врача Бенжамена Глонти в свою трагикомедию "Не горюй!"

За свою карьеру он сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино. Одна из наиболее известных ролей Кикабидзе - Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии "Мимино". Он также известен по ролям в фильмах "Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "ТАСС уполномочен заявить...".

В 1981 году Вахтанг Кикабидзе снял по своему сценарию комедию "Будь здоров, дорогой!", получившую в 1983 году Гран-при на фестивале в Габрово. В 1985 году Кикабидзе снял картину "Мужчина и все остальные", где исполнил главную роль.

Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин.

Автор фото, ИТАР-ТАСС

Помимо карьеры киноактера Кикабидзе был также известен как эстрадный певец. С 1967 года в течение длительного времени он был солистом ансамбля "Орера", а позже давал сольные концерты.

В 1978 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году - народным артистом Грузии, в 2013 - заслуженным артистом Украины.

После российского нападения на Грузию в августе 2008 года актер перестал приезжать в Россию. В 2022 году выступал с осуждением российского вторжения в Украину.

31 октября 2020 года Кикабидзе стал депутатом парламента Грузии от избирательного блока "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция "Сила в единстве" Михаила Саакашвили. Состоял в парламентском комитете по культуре.