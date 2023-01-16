Авиакатастрофа в Непале: спасатели больше не надеются найти выживших

час назад

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Автор фото, Getty Images

Непальские спасатели больше не надеются найти выживших в произошедшей в воскресенье авиакатастрофе, ставшей самой крупной в стране по числу жертв за последние десятилетия.

Представитель местных властей Тек Бахадур сообщил, что шансы найти кого-либо из пассажиров или членов экипажа живым равны нулю. Однако, по его словам, удалось обнаружить оба "черных ящика" разбившегося самолета.

Представитель авиакомпании Yeti Airlines Ануп Джоши заявил, что на подлете к аэропорту пилот разбившегося самолета не упоминал ни о каких технических неполадках или сложностях.

По словам Джоши, в момент катастрофы дул легкий ветер, видимость была хорошей и горы было прекрасно видно.

Пилот запросил посадку не на ту взлетно-посадочную полосу, что была ему выделена, и диспетчер аэропорта это изменение согласовал.

"Обе полосы были в рабочем состоянии. Самолету разрешили посадку", - сказал представитель аэропорта Покхары.

На борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, вылетевшего в воскресенье из Катманду в туристический город Покхара, находились 72 человека - пассажиры и члены экипажа.

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Что именно стало причиной катастрофы, пока неясно.

"На данный момент удалось достать 68 тел. Мы ищем еще четырех человек", - сообщил Бахадур.

По числу погибших это самая крупная авиакатастрофа в Непале за последние 30 лет.

Рейс авиакомпании Yeti Airlines из Катманду в туристический город Покхара вылетел из непальской столицы около 10:30 по местному времени (07:45 по Москве).

На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительной информации, 53 пассажира были гражданами Непала. Помимо них, на борту находились пять индийцев, четыре россиянина и два корейца и по одному гражданину Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

На кадрах, снятых на мобильные телефоны, видно, как около 11 часов утра по местному времени (8:15 по Москве) при заходе на посадку самолет резко накренился влево. Затем он упал в ущелье реки Сети, не долетев до аэропорта чуть более километра.

В понедельник около 300 спасателей возобновили поиски, прочесывая обугленные обломки.

Премьер-министр Непала объявил понедельник национальным днем траура, а правительство создало комиссию для расследования причин катастрофы.

Автор фото, Getty Images

Местная жительница Дивия Дхакал рассказала Би-би-си, что, увидев, падающий самолет, она немедленно отправилась к месту крушения.

"Пилот изо всех сил старался не задеть постройки, - рассказала она. - Рядом с рекой Сети было немного свободного места, и самолет упал на землю именно там".

Раджини Вайдьянатан

Корреспондент Би-би-си на месте происшествия

Фрагменты самолета разбросаны по берегам реки с обеих сторон, как обломки сломанной игрушки. Часть фюзеляжа лежит на боку, в ней уцелели окна. В нескольких метрах от нее - искореженные синие кресла.

В воздухе висит густой запах дыма, выжженная трава на берегу напоминает об огненном шаре, охватившем самолет после падения.

Сотрудники непальской полиции, обыскивавшие обломки лайнера, сказали нам, что обнаружили бортовой самописец. Надежды найти выживших больше нет, и теперь спасатели сосредоточили все внимание на том, чтобы отыскать хоть что-то, что поможет разобраться в причинах трагедии.

За происходящим по обе стороны огромного ущелья наблюдают сотни людей, живущих поблизости. Индра Прасад Саптока говорит, что видел, как самолет завалился на бок, прежде чем упасть. По его словам, он благодарен пилоту за то, что самолет упал вдали от близлежащих домов. Слабое утешение для страны, переживающей катастрофу и оплакивающей пассажиров рокового рейса.

Авиационные происшествия и катастрофы - не редкость в этой горной стране.

В последние годы авиационная индустрия Непала переживает бум, но продолжает страдать от низкого уровня безопасности из-за недостаточной подготовки персонала и технического обслуживания бортов. Именно поэтому воздушное пространство Евросоюза для непальских авиакомпаний закрыто - во избежание подобных трагедий.

В Непале также немало неудобно расположенных взлетно-посадочных полос, окруженных заснеженными вершинами. Сесть на таком аэродроме непросто даже опытному пилоту. Кроме того, погода в горах может быстро меняться, создавая дополнительные опасности, особенно при взлете и посадке.

Непальские власти также регулярно подвергаются критике за недостаток инвестиций в новые самолеты и слабое регулирование местной авиаиндустрии.

Автор фото, Family photograph Подпись к фото, Журналист Трибхуван Паудел был пассажиром разбившегося самолета

В прошлом Непал также обвиняли в недостатке инвестиций в новые самолеты и плохом регулировании индустрии авиаперевозок.

В мае 2022 года на севере Непала разбился самолет авиакомпании Tara Air, погибли 22 человека. Четырьмя годами ранее самолет, следовавший из Бангладеш, загорелся при посадке в Катманду, погиб 51 человек.

Чиранджиби Паудел, чей брат-журналист Трибхуван летел этим рейсом, считает, что необходимо принять меры для повышения безопасности полетов в Непале.

"Авиакомпании должны быть наказаны, регулирующий орган правительства также нужно привлечь к ответственности", - заявил он.

Самолет упал поблизости от только что выстроенного в Покхаре международного аэропорта, который начал принимать рейсы лишь полмесяца назад, с первого января.

В самом аэропорту пассажиры рассказали Би-би-си, что летают регулярно и, несмотря на новости о катастрофе, по-прежнему чувствуют себя в безопасности. Короткие авиаперелеты стали для непальского среднего класса популярным способом путешествий по стране.