На Australian Open запретили флаги России и Беларуси

35 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Болельщикам изначально разрешали проносить флаги, но при условии отсутствия провокаций

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили приносить флаги России и Беларуси после инцидента в первый день турнира.

Российский флаг появился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики утверждают, что украинскую теннисистку провоцировали и дразнили, после чего они вызвали охрану и полицию.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в "Твиттере" призвал организаторов соблюдать условия нейтрального флага.

"Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Запрет вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении организаторов Australian Open.

По их словам, изначально они разрешали болельщикам проносить флаги при условии, что никаких нарушений и провокаций не будет.

"Это крайне небезопасно, война продолжается", - цитирует одного из фанатов австралийская газета The Age. - Это небольшой корт, они [с флагами] были очень близко к игрокам, поэтому я чувствовал элемент запугивания".

Та же газета цитирует одного из российских болельщиков, он говорит, что они просто поддерживали соотечественницу: "Кому-то могло показаться это неприятным, но мы просто болели. Не было ни насмешек, ни неуважения".

Из-за войны в Украине в апреле 2022 года россиянам и белорусам запретили участвовать в "Уимблдоне". "Уимблдон" стал первым и единственным турниром "Большого шлема", прибегшим к подобным ограничениям. Позднее организаторов турнира за недопуск россиян оштрафовали.

В австралийском чемпионате россияне и белорусы принимают участие "на условиях нейтральности" - без указания страны, а также флага и гимна.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на послематчевой пресс-конференции сказала, что понимает, почему флаги могут расстроить украинских болельщиков: "Я всегда считала, что спорт вне политики, но если всем так лучше, то это хорошо".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Матч Байндль (слева) и Рахимовой завершился победой украинской теннисистки

Украинская теннисистка Марта Костюк ранее сказала, что не будет жать руку после матча спортсменке из России или Беларуси, если только те не выскажутся против войны.