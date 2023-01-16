Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ушла в отставку. Ее критиковали за нерешительность в вопросах помощи Украине

42 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кристину Ламбрехт много критиковали за неспособность решить многолетние проблемы с оснащением Бундесвера

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, которую уже несколько месяцев активно критикуют за нерешительную позицию в отношении помощи Украине, подала в отставку.

Это решение она приняла на фоне растущего давления на Берлин с требованием разрешить поставку в Украину боевых танков немецкого производства и всего за несколько дней до встречи в пятницу Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву.

В заявлении об отставке, попавшем в распоряжение немецкого национального информационного агентства, 57-летняя Ламбрехт сказала: "Многомесячное внимание СМИ ко мне не позволяет освещать факты и обсуждать солдат, армию и политику безопасности в интересах граждан Германии".

Промахи и провалы

Еще до начала российского вторжения в Украину, в январе 2022 года, германские СМИ подняли Ламбрехт на смех за ее заявление о том, что Германия отправит Украине 5000 касок - в то время как Киев искал тяжелое вооружение для отражения возможной атаки россиян.

В мае пресса не оставила без внимания ее отпуск, в который она отправилась с сыном на правительственном вертолете. Немецкие СМИ поставили под сомнение разумность этого шага, а газета Bild прямо задала вопрос, был ли вообще необходим этот отпуск в разгар кризиса в Украине.

В начале января Ламбрехт опубликовала в социальных сетях, видео в котором она размышляет о том, что год закончился "войной, бушующей в центре Европы". На видео на фоне праздничных фейерверков в Берлине Ламбрехт говорит, что война в Украине привела к "множеству особых впечатлений" и дала ей возможность встретиться "с замечательными и интересными людьми".

После этого немецкие СМИ открыто заговорили о ее скорой отставке и о том, что она не способна исполнять обязанности министра обороны.

Пресса также припомнила Ламбрехт ее неспособность улучшить оснащение вооруженных сил Германии, которое в последние годы вызывает немало критики как в самой стране, так и у союзников по НАТО.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ламбрехт активно критиковали за вялую позицию Берлина в вопросе поставки в Украину тяжелого вооружения, в частности, современных танков "Леопард-2"

Незавидная должность

Пока непонятно, кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны. В качестве ее замены уже называются имена высокопоставленных политиков СДПГ, включая Еву Хёгль, парламентского комиссара по делам вооруженных сил.

Младший партнер социал-демократов Шольца по коалиции, либеральная СвДП, также рассматривает возможность провести на этот пост своего кандидата.

Заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубицки заявил: "Было бы хорошо, если бы на этот раз это чрезвычайно важное министерство возглавил человек с необходимыми знаниями".

В качестве такого человека СМИ называют Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, нынешнего председателя комиссии Бундестага по обороне.

Однако общее состояние дел в бундесвере в последние годы привело к тому, что пост министра обороны считается едва ли не проклятым местом - многие в парламенте и в прессе называют его "креслом-катапультой".

При этом вторжение России в Украину стало поворотным моментом в оборонной политике Германии.

После начала войны Олаф Шольц пообещал, что немецкие власти будут инвестировать в бундесвер более 2% национального ВВП - это общее требование для всех стран НАТО, которое Берлин раньше считал избыточным.

В мае немецкому парламенту удалось договориться о создании фонда в 100 млрд евро для модернизации армии.