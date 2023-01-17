Сбежавший в Норвегию бывший наемник Андрей Медведев готов рассказать о преступлениях ЧВК "Вагнер"

час назад

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Автор фото, Gulagu.net

Норвежский адвокат и полиция страны подтвердили Би-би-си, что россиянин Андрей Медведев, которого он сам и правозащитники называют бывшим командиром отряда в ЧВК "Вагнер", задержан после перехода границы в Норвегии и содержится под стражей.

Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес сказал Би-би-си, что его клиент содержится в районе Осло, и ему будет предъявлено обвинение в нелегальном пересечении границы.

Начальник штаба полиции северной норвежской провинции Финнмарк Тарьей Сирма-Теллефсен сказал, что россиянин был задержан патрулем пограничников и попросил об убежище.

Норвежская пограничная служба подтвердила Би-би-си, что россиянин был задержан после пересечения границы с Россией, но заявила, что не может давать дальнейшие комментарии по соображениям безопасности и конфиденциальности.

Ранее о побеге Андрея Медведева в Норвегию сообщил правозащитный проект Gulagu.net.

"Командир Евгения Нужина (позывной "Кусок") и всего 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев смог покинуть территорию Российской Федерации в районе населённого пункта "Никель" Мурманской области в четверг 12 января и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище. Под охраной из местного аэропорта Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства, и в эти дни начинается процедура политического убежища и международной защиты", - говорится в телеграм-канале Gulagu.net.

Проект опубликовал аудиоинтервью, в котором Медведев рассказывает, что нелегально перешел сухопутную границу России с Норвегией, и что по нему открывали огонь пограничники.

По словам Медведева, он опасается за свою жизнь, поскольку его разыскивают как правоохранительные органы, так и бывшие сослуживцы из ЧВК.

Ранее Медведев утверждал, что был свидетелем внесудебных расправ наемников ЧВК "Вагнер", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

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По словам адвоката Медведева, его клиент покинул ЧВК после того, как стал свидетелем военных преступлений в Украине.

Считается, что его побег - это первый известный случай, когда один из бойцов ЧВК "Вагнер" дезертировал на Запад.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал Би-би-си, что Медведев вступил в ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года, подписав контракт на четыре месяца, но дезертировал после того, как стал свидетелем множества нарушений прав человека и военных преступлений во время службы в Украине.

Осечкин сообщил, что Медведев ранее служил в российской армии, а в период с 2017 по 2018 год отбывал тюремное заключение.

По словам Осечкина, Медведев стал командиром подразделения ЧВК "Вагнер" в Украине. Под его командование еженедельно поступало 30-40 новых наемников.

В видеоролике, размещенном Gulagu.net в социальных сетях, Медведев говорит, что бежал из Украины в ноябре после того, как ему сообщили, что ЧВК намерена продлить его контракт на неопределенный срок.

Два месяца он скрывался в России, а затем сумел пересечь границу с Норвегией.

Адвокат Медведева Брюнъюльф Риснес сказал, что его клиент был свидетелем множества военных преступлений во время боевых действий в Украине, в том числе видел, как сотрудники службы внутренней безопасности ЧВК "Вагнер" "казнили дезертиров".

"Он чувствовал себя преданным, и хотел уехать как можно скорее", - сказал Риснес.

Он добавил, что, по его мнению, Медведев привез в Норвегию доказательства военных преступлений и намерен в ближайшее время поделиться этими сведениями с группами, расследующими военные преступления.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пресс-релизе одной из своих компаний сделал саркастическое заявление, указав на связь Медведева с несуществующим скандинавским подразделением наемников и назвав его гражданином Норвегии.

Пригожин также обвинил Медведева в жестоком обращении с заключенными и назвал его "очень опасным" человеком. В свою очередь Риснес заявил Би-би-си, что утверждения Пригожина не соответствуют действительности.

Официальные лица Великобритании считают, что наемники ЧВК "Вагнер" составляют около 10% российских сил в Украине и сыграли значительную роль в захвате Соледара на прошлой неделе.

В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, отметил, что члены ЧВК виновны в военных преступлениях, и рассказал о том, как правительство оценивает их роль в конфликте.

"Сейчас мы считаем, что они используют две трети своих сил в районе Бахмута, и две трети из них - заключенные, которых набрали в тюрьмах, - заявил Уоллес. - Масштабы жертв среди них [имеются в виду как раненые, так и убитые] - примерно две трети, так что для заключенных ЧВК "Вагнер" - это не самый лучший вариант".