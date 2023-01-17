Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Как теперь поменяются "четыре столпа" власти в стране

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Нгуен Суан Фук уже много лет занимает высокие посты в руководстве Вьетнама

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил, что уходит со своего поста, а позже Центральный комитет Коммунистической партии страны принял его отставку. Во вьетнамской системе власти самым большим влиянием пользуется генеральный секретарь компартии, однако президенту также принадлежат значительные полномочия. Эксперты считают, что уход Нгуен Суан Фука с должности может изменить расстановку сил в правящей верхушке Вьетнама.

О возможности скорой отставки президента в последние недели ходило немало слухов. Само объявление состоялось вскоре того, как свои посты покинули два заместителя премьер-министра, которые работали в период, когда Нгуен Суан Фук возглавлял правительство. Кроме того, двум министрам и некоторым другим чиновникам правительства предъявлены уголовные обвинения.

Сейчас в Коммунистической партии Вьетнама продолжается кампания по борьбе с коррупцией, которую проводят сторонники жесткой линии. Сотни вьетнамских коммунистов находятся под следствием.

Отставка президента требует одобрения Национального собрания страны, которое в среду проведет внеочередное голосование по этому вопросу. Впрочем, как ожидают аналитики, это будет простой формальностью.

В заявлении Компартии Вьетнама высоко оценивается руководящая роль Нгуен Суан Фука, но при этом подчеркивается, что он несет политическую ответственность за нарушения и проступки многочисленных подчиненных ему чиновников. "Осознавая свою ответственность перед партией и народом, Нгуен Суан Фук подал заявление об уходе со всех занимаемых должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию", - цитирует сообщение ЦК партии агентство Vietnam News.

Анализ: что теперь изменится во власти

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си в Юго-Восточной Азии

Интерпретировать вьетнамскую политику всегда непросто - Коммунистическая партия принимает свои решения за закрытыми дверями.

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Но генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, имеющий репутацию "ястреба" и занявший на прошлогоднем партийном съезде свой пост в третий раз (чему не было прецедентов), похоже, укрепляет свою власть. Он смещает высокопоставленных чиновников, которые считаются более прозападными и связанными с деловыми кругами.

Официально все это объясняется борьбой с коррупцией, которая действительно является большой проблемой во Вьетнаме. Но перестановки можно расценить и как свидетельство борьбы за власть в партийной верхушке, которая не терпит никаких посягательств на свою монополию.

Вряд ли уход президента изменит общую траекторию развития Вьетнама, поскольку основной упор в ней по-прежнему делается на поощрение иностранных инвестиций для поддержания высоких темпов экономического роста и на деликатное дипломатическое лавирование между Китаем и США.

Но возможный приход к власти сторонников более жесткой линии вряд ли порадует немногих вьетнамцев, осмеливающихся критиковать политику партии, и борцов за права человека.

69-летний Нгуен Суан Фук занимал пост премьер-министра с 2016-го по 2021 год. В апреле 2021-го он был избран президентом страны - одним из "четырех столпов" вьетнамской политической верхушки.

Самый влиятельный из этой четверки - это генеральный секретарь Коммунистической партии, хотя президент страны также наделен значительными полномочиями. Два других поста - это премьер-министр и председатель Национального собрания.

Нгуен Фу Чонг, нынешний генеральный секретарь партии и самый влиятельный политик страны, ведет антикоррупционную кампанию.

И эта кампания идет полным ходом: по сообщениям партийных источников, только в 2022 году 539 членов партии привлекли к ответственности или наложили дисциплинарное взыскание за коррупцию и "преднамеренные проступки". Речь не только о рядовых функционерах, но и о министрах, высших должностных лицах и дипломатах.

453 коррупционных дела расследовала полиция - это в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генеральный секретарь Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг теперь может еще больше укрепить свою власть

По некоторым сообщениям, Нгуен Фу Чонг теперь может совместить свой пост генерального секретаря с президентским.

Предполагается, что это будет временная мера, которая приведет к меньшему разделению власти между "четырьмя столпами". Однако ряд обозревателей высказывают опасения, что такое совмещение должностей приведет к дальнейшему усилению власти генсека и росту авторитаризма в стране.

Другой возможный сценарий предполагает, что пост президента займет другой член Политбюро - высшего руководящего органа партии.

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