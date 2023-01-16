Почему украинские военные не могли сбить крылатую ракету X-22, попавшую в жилой дом в Днепре?

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, VITALII MATOKHA/AFP

Украинские военные сообщили, что Россия ударила по многоэтажному дому в Днепре крылатой ракетой X-22. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО". Военный обозреватель Би-би-си объясняет, почему украинские ПВО не были способны сбить крылатую ракету X-22, попавшую в жилой дом в Днепре.

На сегодняшний день число жертв российского ракетного удара по Днепру выросло до 40, среди погибших трое детей.

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат через несколько часов после попадания ракеты в многоэтажный дом заявил, что это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сославшись на "заключения некоторых представителей украинской стороны", назвал произошедшее в Днепре "следствием действия контрракеты ПВО". Дело в том, что ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что российскую ракету в Днепре могли сбить украинские силы ПВО, но, правда, затем несколько раз подчеркнул, что это было лишь его предположение и что надо "еще разбираться и разбираться".

Как пояснил позднее командующий украинских ВВС Николай Олещук, вооруженные силы Украины не имеют огневых средств, способных сбивать Х-22.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов объясняет, почему украинские военные не могли сбить крылатую ракету X-22, попавшую в девятиэтажку в Днепре:

Обычно ПВО ВСУ перехватывает крылатые ракеты "Калибр", Х-55, Х-101 или дроны "Шахед". Это довольно разные цели, но у них есть одно общее - они медленные, небаллистические и низколетящие. То есть до них легко достать противоракетой, они не падают сверху, и есть довольно много времени на их перехват.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Еще одно обстоятельство - морские крылатые ракеты "Калибр" запускают издалека. Пуск довольно легко отслеживается, после чего, с учетом невысокой скорости полета ракеты (около 900 км/ч), у ПВО хватает времени на то, чтобы более или менее точно просчитать траекторию ее полета. Пуск "Шахеда" отследить труднее, его можно запускать ближе к линии фронта, но он и летит совсем медленно, так что передовые посты или даже обычные люди со смартфонами довольно быстро их засекают.

В отличие от них Х-22 летит на очень большой высоте - от 22 до 25 км. При этом она развивает очень высокую скорость - 3,5 - 4,6 маха. Это ракета воздушного базирования, что означает, что ее можно запускать, подлетая довольно близко к зоне действия ПВО - у украинских зенитчиков просто не остается времени на то, чтобы подготовиться к ее перехвату. На заключительном этапе полета ракета снижается по направлению к цели, но этот этап продолжается всего 50-60 километров.

Теоретически перехватить Х-22 мог бы американский ЗРК Patriot с ракетой PAK-2, но для этой ракеты 25 километров - потолок. Более маневренная и точная, но менее высотная ракета PAK-3 поражает цели на высоте максимум 20 километров. Кроме того, у этих ракет-перехватчиков дальность действия ограничена десятками километров. Один комплекс прикрывает в случае с PAK-2 круг радиусом в 160 км, а в случае с PAK-3 - и вовсе в 40 км. И главное, Украине пока обещаны только две батареи, которые не заступили на боевое дежурство.

Для других современных западных ЗРК - Iris-T SLM, например, Х-22 также остается очень трудной целью из-за скорости и высоты. Этот комплекс действует на высотах до 20 км и удалении до 40 км. NASAMS, в зависимости от ракеты, может работать по целям на расстоянии до 180 км, но его потолок также ограничен 20 километрами.

Разумеется, оценивать реальные возможности ПВО на основе характеристик ЗРК сложно, потому что есть много других обстоятельств, которые влияют на результативность их работы. Но в любом случае очевидно, что все эти системы, даже самая дальняя и высотная версия Patriot, если судить по их тактико-техническим характеристикам, против X-22 будут действовать либо на пределе своих возможностей, либо и вовсе не смогут "достать" эту ракету в небе.