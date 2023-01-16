"Перейти от сдерживания к изгнанию": что означает решение Лондона поставить Украине танки Challenger-2.

час назад

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания отправит Украине не только 14 танков Challenger-2, но и сотни других бронемашин, в том числе бронетранспортер FV-432, известный как "Бульдог".

Выступая в британском парламенте, Уоллес назвал последний пакет помощи Украине самым значительным за время конфликта.

"Сегодняшний пакет -значительно увеличивает возможности Украины, - заявил министр. - Он означает, что она может перейти от сдерживания к изгнанию российских войск с украинской земли".

Уоллес подтвердил, что Британия отправит Украине Challenger-2 - и таким образом станет первой страной, которая поставит Киеву танки западного образца.

При этом он выразил надежду, что другие союзники Украины, в том числе Польша и Финляндия, смогут предоставить украинским военным танки Leopard-2.

Британский министр отметил, что в этом вопросе все зависит от Германии, которая разработала и производит эти машины.

Уоллес сообщил парламентариям, что в Британии будет обучено еще 20 тыс. украинских военных.

Киев также получит от Лондона самоходные орудия, дроны для поддержки артиллерии на 20 млн фунтов, оборудование для преодоления минных полей и установления водных переправ на 28 млн фунтов, 100 тыс. артиллерийских снарядов и сотни ракет, в том числе для реактивных систем залпового огня GMLRS.

Помощь Украине ослабляет Британию?

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Тем временем начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Патрик Сандерс заявил, что решение Лондона отправить Украине тяжелую технику временно ослабит армию Великобритании.

Сандерс направил британским военнослужащим внутреннее письмо, текст которого видели корреспонденты Би-би-си.

В нем среди прочего сказано: "Украина сейчас нуждается в наших танках и орудиях. Я знаю, что они будут их эффективно использовать".

При этом глава британской армии признает: "Отправка за рубеж этой техники временно сделает нашу армию слабее, это невозможно отрицать".

В связи с этим он призвал как можно быстрее восстановить британские запасы тяжелой техники и добавил: "Нет сомнений в том, что наш выбор [помогать Украине] повлияет на наши обязательства в рамках НАТО и возможности по мобилизации армии перед лицом острой и долговременной угрозы, которую представляет собой Россия".

При этом Сандерс заявил, что стремление Британии обеспечить поражение России в войне с Украиной "укрепляет нашу безопасность".

Танки Challenger-2 были созданы в конце 1990-х годов и станут одной из самых современных бронемашин, которые окажутся в распоряжении Украины.