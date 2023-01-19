Мобилизованные из Ярославля обвиняют командование в обмане, прокуратура начала проверку

46 минут назад

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Автор фото, EPA/TASS

Военная прокуратура в Ярославле начала проверку в связи с видеообращением мобилизованных, которые заявили, что им был дан приказ об отступлении, а теперь их обвиняют в дезертирстве.

Ярославский портал "ПроГород" ранее опубликовал видеообращение группы мобилизованных. Журналисты уточнили, что это обращение передали в редакцию жены и матери мобилизованных, записавших ролик.

На видео группа приблизительно из 30 мужчин, одетых в камуфляжную форму и балаклавы, просит разобраться в ситуации: по их словам, командир роты отдал им приказ об отступлении с позиций, так как их обстреливали из танков и минометов.

"В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено", - говорит один из членов группы.

Позже, как утверждают авторы видео, командир отказался подтвердить, что приказал отступать.

"Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал", - говорится в видеообращении.

Участники видео также утверждают, что их отправили на передовую вопреки обещанию президента РФ отправлять мобилизованных на "освобожденную территорию".

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"Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне - начиная с самого военкомата в Ярославской области, где нас и призывали. Но нас обманывали. По прибытии сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта", - говорится в видеообращении.

Группа мобилизованных, запечатленная на видео, стоит на фоне леса, на заднем плане слышен звук, похожий на взрыв боеприпаса.

На это видео отреагировали в правительстве региона. Губернатор Михаил Евраев попросил военную прокуратуру Ярославской области проверить жалобы мобилизованных на командира.

В конце декабря Владимир Путин призвал министерство обороны страны внимательно относиться к критике в свой адрес и своевременно реагировать на нее. Тогда Путин признал, что в ходе проведения мобилизации был выявлен ряд проблем.

В ноябре Би-би-си рассказывала, как родственники мобилизованных из Курска приехали на границу России и Украины и потребовали от военного командования вывести их родных из зоны боев вокруг Сватово, в Луганской области. В разговорах с родными мобилизованные говорили, что их отправили на передовую без необходимой подготовки и что командование не разрешает им отступать под угрозой расстрела.

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