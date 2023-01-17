Сын Мартина Лютера Кинга выступил в защиту "памятника объятиям" его родителей

40 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автора скульптуры за 10 млн долларов вдохновила знаменитая фотография Мартина Лютера Кинга и его супруги

Сын Мартина Лютера Кинга-младшего выступил в защиту скульптуры в честь его родителей, установленной на днях в одном из парков Бостона. Памятник борцу за гражданские права темнокожего населения США вызвал волну критики и насмешек.

Скульптура "Объятие" шестиметровой высоты и стоимостью в 10 млн долларов, созданная нью-йоркским скульптором Хэнком Уиллисом Томасом, была открыта в прошлую пятницу в Бостон-Коммон, старейшем общественном парке США.

Она была сделана по мотивам знаменитой фотографии 1964 года, на которой Мартин Лютер Кинг и его жена Коретта Скотт Кинг обнимаются после того, как Кингу была присуждена Нобелевская премия мира.

Скульптура изображает руки Кинга и его супруги, которые как бы висят в воздухе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мартин Лютер Кинг и Коретта Скотт Кинг обнимаются после присуждения ему Нобелевской премии мира в 1964 году

Сразу после открытия многие, в том числе и некоторые родственники самого Кинга, обрушились с критикой на скульптуру, которая, по мнению некоторых, даже напоминает половой акт.

По словам Сенеки Скотта, двоюродного брата Коретты, скульптура нанесла оскорбление его семье. "10 млн долларов были выброшены на создание этой мастурбаторной металлической дани членам моей легендарной семьи, одной из величайших семей Америки", - написал Скотт в заметке для издания Compact Magazine.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие критики задаются вопросом, почему скульптор решил обойтись без голов

Однако в интервью Си-эн-эн старший сын Кинга, Мартин Лютер Кинг III сказал, что ему скульптура пришлась по душе.

"Я считаю, что это прекрасное олицетворение человеческого единения, - заявил он. - По-моему, работа скульптору отлично удалась, мне понравилось".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мартин Лютер Кинг III, старший сын доктора Кинга, не нашел в скульптуре ничего предосудительного

Его комментарий прозвучал уже после того, как многие критики назвали решение оставить скульптуру без лиц не только неуважительным, но и визуально непривлекательным и, как выразился колумнист издания Boston Herald Рашид Уолтерс, "эстетически неприятным".

Кинг III, в свою очередь, считает, что хотя там и нет лиц его отца и матери, "на сегодняшний день и час, когда везде царит раскол, нам нужны символы, которые объединяют нас".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: