В Кремле подтвердили, что указ о мобилизации все еще действует, но пожаловались на "будирование" темы

43 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Мероприятия по призыву запасников в России завершены, но действие указа о мобилизации продолжается. Так в администрации президента ответили на запрос депутата псковского областного собрания от "Яблока" Артура Гайдука. А представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что тема мобилизации "будируется искусственно".

Указа о завершении мобилизации российский президент Владимир Путин не подписывал - в Кремле поясняли, что в этом нет необходимости.

"28.10.2022 завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счёт граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, - сказано в документе, полученном депутатом. - Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 Об объявлении частичной мобилизации в РФ продолжается".

Официально о завершении мобилизации было объявлено еще в конце октября. Власти настаивают, что "второй волны" не планируется, однако правозащитники и эксперты подвергают это сомнению. 31 декабря в России завершился очередной призыв срочников, и слухи о возможной новой мобилизации стали распространяться еще активнее.

На прошлой неделе британская газета Times со ссылкой на источники в западных разведках предупредила, что в России могут в ближайшие недели мобилизовать еще до 500 тысяч человек. Украинская разведка также утверждала, что после Нового года в России продолжится мобилизация.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что тема продолжения мобилизации в России "будируется" искусственно, в том числе, из-за рубежа.

"Да, её искусственно будируют и из-за рубежа, и изнутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", - сказал Песков (цитата по Интерфаксу).

Нужен ли указ?

Одна из причин, по которой многие не верят, что мобилизация завершена, - отсутствие соответсвующего указа президента. 31 октября - спустя полтора месяца после подписания указа о мобилизации - Путин вслед за минобороны заявил, что призыв россиян из запаса завершен.

Тогда же он сказал, что "не задумывался" над необходимостью отдельного указа. Уже на следующий день в Кремле заявили, что подписания нового документа не требуется.

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"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее", - говорил Песков (цитата по РИА Новости).

На уточняющий вопрос, сохраняет ли силу указ о начале мобилизации от 21 сентября, Песков ответил: "Там же речь шла о конкретном количестве - до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен" (в открытой части указа численность не указывалась вообще, один пункт был закрытым, эту цифру называл министр обороны России).

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, однако, объяснял, что "вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован", и поэтому она продолжается до тех пор, пока "не завершена должностным лицом, ее объявившим".

О том, что для приостановки призыва по мобилизации нужен указ, заявляли и сами военные - в частности, пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) - после того, как о завершении мобилизации в Петербурге 28 октября заявила администрация губернатора Александра Беглова.