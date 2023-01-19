Глава ЧВК "Вагнер" заявил о взятии Клещиевки. Чем это грозит защитникам Бахмута?

41 минуту назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бои за Бахмут резко усилились в конце декабря

Бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что наемники из возглавляемого им ЧВК "Вагнер" взяли село Клещиевка к югу от города Бахмута, вокруг которого уже месяц идут ожесточенные бои. Украинская сторона не подтверждает сдачу Клещиевки, минобороны России в своей утренней сводке в четверг этот населенный пункт не упомянуло.

О взятии Клещиевки Пригожин говорит в аудиосоообщении, которое расшифровала его пресс-служба. Он подчеркивает, что село взято под контроль "исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер".

В то же время, по словам Пригожина, вокруг Клещиевки еще идут ожесточенные бои. "Противник цепляется за каждый метр земли. Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска (старое, до 2016 года, название Бахмута, которое употребляют в России - Би-би-си), это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - заявляет Пригожин.

Чем грозит ВСУ потеря Клещиевки

Клещиевка, расположенная в пяти километрах к югу от Бахмута, прикрывает подступы как к самому городу, так и к трассе со стороны Константиновки, по которой идет снабжение украинского гарнизона.

Российские войска, ставящие своей целью захват Бахмута, обозначили свои намерения окружить его с севера и юга практически сразу же после активизации наступления на город в конце прошлого года. С севера основные атаки шли на Соледар и в обход него, на Парасковиевку, Красную Гору и Благодатное. С юга российские части выдавливали ВСУ из Опытного, пригорода Бахмута, и прорывались далее к югу и юго-западу на Курдюмовку и Клещиевку.

В Киеве заявляют, что наемники из ЧВК "Вагнер", непосредственно штурмовавшие населенные пункты вокруг Бахмута, добились незначительных успехов ценой тяжелейших потерь. Число своих погибших солдат обе воюющие стороны не называют. Минобороны России заявило, что ЧВК "Вагнер" не входит в структуру вооруженных сил РФ - возможно, и потери среди частных наемников не входят в официальную статистику российского обороннного ведомства.

Тем не менее продвижение российских частей в обход Бахмута с севера и юга заметно, и командование ВСУ спешно перебрасывает резервы на опасные участки с целью не допустить окружение города. Одновременно проводится и ротация частей, обороняющих сам Бахмут.

Подтвердил ли кто-то заявления Пригожина?

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Представитель минобороны России генерал Конашенков в сводке за 19 января говорил о боевых действиях на других направлениях. О боях в районе Бахмута и конкретно села Клещиевка он ничего не сказал.

Командование ВСУ заявление Пригожина не комментировало. В четверг утром оно перечислило несколько неселенных пунктов вокруг Бахмута, где, как утверждает украинский генштаб, были отбиты российские атаки. Была названа и Клещиевка.

Большинство российских военкоров, работающих в зоне боев на территории Украины, перепечатали сообщение Пригожина без собственных комментариев.

По информации российского милитаристского телеграм-канала WarGonzo, бои за Клещиевку продолжаются.

"К югу от Бахмута ЧВК "Вагнер" продолжает штурмовые действия в Клещеевке (российские СМИ используют топографические названия украинских населенных пунктов, введенные еще во времена СССР. - Би-би-си). Также пытается продвинуться на восточных окраинах самого города. Севернее атакует Красную Гору. К западу от Соледара наступает на Благодатное. Севернее после утраты контроля над станцей Соль украинские войска отошли за реку Бахмутка".

А вот телеграм-канал "Рыбарь" заявление Пригожина о взятии Клещиевки и боях вокруг села подтверждает.

"Потеря Клещеевки несёт огромную угрозу для гарнизона ВСУ как Бахмуте, так и Часов Яре. Украинские формирования пытаются контратаковать при поддержке ствольной и самоходной артиллерии (восемь гаубиц М777 и САУ М109), размещенных на западной окраине Красного", - говорится в сообщении.