Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Индия вот-вот его обгонит

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рождаемость в Китае упала до рекордно низких значений

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет - на 850 тысяч по сравнению с 2021-м годом. Уровень рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня - менее семи рождений на 1000 человек.

Сейчас население страны составляет чуть более 1,4 млрд человек, и Индия, где индекс рождаемости остается неизменно высоким, вот-вот обгонит Китай по численности населения.

Уровень рождаемости в Китае начал снижаться давно. Для замедления этой тенденции семь лет назад правительство отказалось от политики одного ребенка на семью, введенной в 1979 году.

Но ожидаемых результатов эта мера не принесла. По результатам переписи населения 2021 года (проводится раз в 10 лет), население Китая растет самыми медленными темпами за многие десятилетия.

По мнению некоторых чиновников, страна балансирует между медленным и отрицательным приростом населения.

Смертность выше рождаемости

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стремительное старение населения Китая может привести к нехватке рабочей силы и росту нагрузки на систему здравоохранения

По данным Национального бюро статистики Китая, в 2022 году зафиксировано самое стремительное годовое падение уровня рождаемости - с 7,52 рождений на тысячу человек в 2021-м до 6,77.

Для сравнения, в 2021 году в США этот показатель составил 11,06, а в Великобритании - 10,08.

Коэффициент рождаемости за тот же период в Индии составляет 16,42.

Кроме того, впервые за десятилетия смертность в Китае превысила рождаемость: впервые с 1976 года зафиксировано самое высокое значение в 7,37 смертей на 1000 человек.

По словам специалистов, такая статистика может быть предвестником демографического кризиса, который в долгосрочной перспективе приведет к сокращению рабочей силы в Китае, увеличению нагрузки на здравоохранение и росту расходов на социальное обеспечение.

Результат пандемии и эхо недальновидной политики

В других странах Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея, население также сокращается и стареет.

"Эта тенденция сохранится и, возможно, ухудшится в связи с перенесенной нами эпидемией ковида", - считает Юэ Су, главный экономист Economist Intelligence Unit.

По ее мнению, главной причиной сокращения населения станут резко ухудшившиеся социальные условия.

"Высокий уровень безработицы среди молодежи и слабые ожидания в отношении доходов могут еще больше задержать планирование брака и рождения детей, что приведет к снижению числа новорожденных", - говорит она.

По словам Су, ситуация продолжит усугубляться в 2023 году, так как новые всплески заболеваемости ковидом в Китае не дадут уровню смертности вернуться к прежним допандемическим значениям.

Но дело не только в пандемии, говорят специалисты. Отчасти китайские власти пожинают плоды многолетней политики, запрещавшей китайцам заводить более одного ребенка.

Нарушители запрета платили огромные штрафы и в некоторых случаях даже лишались работы. Культура страны, которая исторически отдавала предпочтение мальчикам, а не девочкам, толкала женщин к принудительным абортам, что с 1980-х годов привело к сильному перекосу в соотношении полов.

Современные женщины в консервативной среде

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Политика одного ребенка на семью, действовавшая в Китае несколько десятилетий, привела к перекосу в соотношении полов

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Политика одного ребенка была отменена в 2016 году. Парам, состоявшим в официальном браке, разрешили иметь двоих детей.

В последние годы правительство Китая изо всех сил стимулирует рождаемость в стране разнообразными мерами - от налоговых льгот семьям с детьми до улучшения сферы охраны материнства.

Но пока усилия властей не отражаются на статистике рождаемости.

По мнению социологов, правительству надо пойти еще дальше и облегчить женщинам бремя ухода за детьми в виде дополнительных выплат и доступности дошкольного образования.

Кроме того, современные женщины хотят после рождения детей возвращаться к работе и учебе, и этот вопрос требует определенных реформ в области гендерного равенства.

В октябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на съезде Коммунистической партии (проводится раз в пять лет), заявил, что его правительство взяло курс на борьбу со старением населения и повышение уровня рождаемости.

Но, по словам экспертов, для достижения этих целей необходимо отказаться от многих консервативных взглядов на роль женщины в обществе, а китайские власти вряд ли к этому готовы.

Кроме того, считают экономисты, простое повышение уровня рождаемости не решит проблем, связанных с замедлением экономического роста Китая.

"Повышение рождаемости не приведет к повышению производительности или увеличению внутреннего потребления в среднесрочной перспективе", - говорит Стюарт Гитель-Бастен, профессор в области изучения государственной политики Гонконгского университета науки и технологий.