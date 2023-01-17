Министром обороны Германии стал Борис Писториус. Союзники ждут, что он поддержит поставку Украине танков Leopard-2

23 минуты назад

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Автор фото, Tristar Media

Новым министром обороны Германии назначен 62-летний Борис Писториус - опытный политик и однопартиец канцлера Олафа Шольца по Социал-демократической партии (СДПГ). Он возглавит германское оборонное ведомство после отставки Кристины Ламбрехт, которую в числе прочего критиковали за нерешительность по вопросу поставок военной техники Украине. Ожидается, что теперь Писторусу придется принимать решение в отношении отправки Киеву германских танков Leopard-2, к чему Берлин призывали многие союзники.

Писториус официально вступит в должность в четверг после принесения присяги - и в тот же день будет принимать у себя главу Пентагона Ллойда Остина.

Кристина Ламбрехт, которая занимала должность министра обороны Германии с декабря 2021 года, подала в отставку в понедельник. Свой шаг она объяснила невозможностью принимать взвешенные решения под давлением, которое оказывается на Германию в вопросах помощи Украине.

Ламбрехт действительно уже несколько месяцев активно критикуют за нерешительную позицию в украинском вопросе и общие ошибки в руководстве вооруженными силами.

В частности, многие выражали недовольство после того, как она в январе 2022 года, незадолго до начала российского вторжения, заявила, что отправка Киеву пяти тысяч касок послужит "четким сигналом" поддержки Берлина. В этот момент другие западные союзники Украины, в том числе Великобритания и США, уже поставляли Украине летальное оружие, в частности, противотанковые ракетные системы. Кроме того, в своем первом интервью после назначения министром обороны она призналась, что не знает системы военных званий.

Однако последней каплей стало новогоднее видео, которое Ламбрехт разместила в своих социальных сетях. В нем она стоит на фоне фейерверков в Берлине и говорит, что война для нее была связана "со многими особенными впечатлениями" и "множеством, множеством встреч с очень интересными, особенными людьми". Многие сочли, что подобный тон в отношении войны в Украине явно неуместен.

Пресса также припомнила Ламбрехт ее неспособность улучшить оснащение вооруженных сил Германии, которое в последние годы вызывает немало критики как в самой стране, так и у союзников по НАТО.

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Кроме того, в последние дни давление на Ламбрехт усилилось, поскольку западные союзники ждут от Берлина одобрения на поставки Киеву германских танков Leopard-2. Несколько европейских стран, в том числе Польша и Финляндия, выразили готовность предоставить Украине эти танки, однако до нынешнего момента Берлин отказывался дать на это разрешение. Канада тоже не исключает, что может присоединиться к "танковому союзу", но без одобрения немецких властей пока такой шаг не рассматривает.

В прошлом канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что его правительство не хочет предоставлять Украине тяжелую технику в одиночку и это решение должно быть принято совместно с Соединенными Штатами. Однако в начале этого года Великобритания объявила о поставках ВСУ своих основных боевых танков Challanger-2 - и при этом открыто призвала Германию последовать ее примеру, с аналогичным призывом выступили и власти США.

До этого Берлин уже отправлял Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и системы ПВО, а в январе обнародовал планы поставить БМП Marder (одновременно бронетранспортеры Украине также решили предоставить США и Франция)

Что известно о Борисе Писториусе?

С 2013 года Писториус занимал пост министра внутренних дел земли Нижняя Саксония, и за это время снискал славу политика, хорошо разбирающегося в сфере внутренней безопасности.

Автор фото, Sean Gallup Подпись к фото, Запад и Киев ждут от Берлина одобрения поставок Украине этих танков, способных переломить ход войны на поле боя

Он принадлежит к левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ), как и Олаф Шольц. И хотя в 2019 году они конкурировали в борьбе за пост партийного лидера (которую оба проиграли), в общей политической повестке они - союзники.

В 2016 году сообщалось, что Писторис состоял в отношениях с Дорис Шредер-Копф, бывшей женой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, известного тесными связями с Кремлем. Однако с тех пор они разошлись.

Некоторые аналитики считают, что Писториус обладает влиянием на канцлера. Именно ему отводится значительная роль в принятии решения по поводу поставок танков Украине, несмотря на то, что официально последнее слово будет за Шольцем.

"Я очень рад, что пост министра обороны займет Борис Писториус, выдающийся политик нашей страны. Он чрезвычайно опытный политик с административными навыками, многие годы занимавшийся вопросами безопасности, - говорится в заявлении Шольца. - С его компетентностью, настойчивостью и большим сердцем, он как раз тот человек, который должен возглавить Бундесвер в эти времена эпохальных перемен".

В молодости Писториус сам служил в Бундесвере до того, как пошел получать юридическое образование, и, по оценке экспертов, неплохо разбирается в военном деле.

Смена военного руководства Германии произошла за несколько дней до очередной встречи союзников в формате "Рамштайн" на одноименной американской авиабазе в Германии. Она должна состояться 20 января.

Формат создан для координации военной помощи Украине, в него входят десятки стран - в основном членов НАТО и Европейского союза.

В четверг для участия в очередном совещании в Германию прибудет министр обороны США Ллойд Остин. Встречать его впервые предстоит Писториусу.