В Германии задержали Грету Тунберг. Она протестовала против строительства угольного карьера

17 января 2023, 17:46 GMT Обновлено 22 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Полиция Германии задержала шведскую активистку Грету Тунберг, которая принимала участие в акции протеста против расширения угольного карьера в заброшенном западногерманском городке Люцерат.

Энергетическая компания RWE планирует снести дома в этом населенном пункте, чтобы расширить угольный карьер Гарцвайлер.

Представители полиции сообщили агентству Рейтер, что Тунберг была задержана вместе с другими демонстрантами, которые побежали к краю шахты, расположенной в 9 километрах от Люцерата. По данным полицейских, один из участников акции прыгнул в карьер.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Грета Тунберг в полицейском автобусе

Как позже сообщили Би-би-си представители немецкой полиции, Грету не арестовывали, а лишь задержали для проверки удостоверения личности, после чего она будет отпущена.

В полиции также пояснили, что все остальные задержанные участники акции протеста также будут освобождены без предъявления обвинений после выяснения их личности.

Власти Германии намерены полностью отказаться от использования угля к 2030 году. По мнению экологических активистов, использование угля подрывает планы правительства по переходу на экологические технологии.

В районе Люцерата ежегодно добывается 25 млн тонн лигнита - одной из самых низкокачественных разновидностей бурого угля с большим содержанием воды.

Городком, который покинули жители, владеет энергетическая компания RWE. В фирме утверждают, что снести дома необходимо как можно быстрее, потому что уголь, залегающий под этим бывшим населенным пунктом, необходим уже этой зимой. Ожидается, что Люцерат станет последним населенным пунктом в истории, который будет снесен для добычи угля на месторождении Гарцвайлер.

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В субботу в этом месте состоялась масштабная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 15 тыс. человек. Организаторы заявили, что против расширения карьера протестовали 35 тыс. демонстрантов.

Грета Тунберг - прославившаяся протестными акциями экоактивистка и человек 2019-го года (самый юный "человек года" в истории) по версии журнала Time.

Она регулярно выступает на международных площадках и известна тем, что старается передвигаться только на экологичных видах транспорта.

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