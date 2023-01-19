В США арестован российский хозяин криптовалютной биржи Bitzlato

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

В среду арестовали в Майами американские власти арестовали владельца китайской криптовалютной биржи Bitzlato - 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова, известного также как "Гендальф". Одновременно в Европе арестованы пятеро его сообщников.

Легкодымова, большую часть времени живущего в Шэньчжэне, задержали по обвинению министерства юстиции США за его роль в предполагаемом обороте незаконных средств на общую сумму 700 млн долларов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По словам официальных лиц, преступники использовали биржу как убежище для торговли наркотиками и продажи украденной финансовой информации.

Еще пятеро мужчин, в основном русских и украинцев, были арестованы в Испании, Португалии и на Кипре в рамках комплексной полицейской операции под руководством французских властей, сообщили официальные лица в Париже. После объявления об арестах власти демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, включая ее серверы во Франции, и изъяли криптовалюту на сумму 17 миллионов долларов.

Прокурор Парижа Лор Бекюо заявила, что Bitzlato позволяла конвертировать криптовалюты, включая биткоин и ethereum, в российские рубли.

Суть обвинения

В заявлении американского министерства юстиции говорится, что, согласно судебным документам, Легкодымов является руководителем и главным акционером компании Bitzlato Ltd, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, работающей по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что для работы с ней не требуются ни селфи, ни паспорт. В тех случаях, когда Bitzlato требовала от пользователей идентифицировать себя, она неоднократно довольствовалась фальшивыми данными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Как утверждается, Bitzlato подавала себя преступникам как криптовалютную биржу, не задающую вопросов, и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов", - заявил прокурор Бреон Пис.

При этом, утверждают прокуроры, Легкодымову и его коллегам было известно, что пользователи Bitzlato зарегистрированы под вымышленными именами. Более того, "Гендальф" открыто признавал это во внутренней переписке.

Крупнейшим партнером Bitzlato по сделкам была Hydra, анонимный онлайн-рынок в даркнете, который в прошлом году разгромили американские и германские правоохранительные органы.

Американские и германские власти называли Hydra крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория была сосредоточена в России. По оценке Федерального ведомства уголовной полиции Германии, только в 2020 году продажи на площадке составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

Хотя Hydra в основном специализировалась по торговле наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека - подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

По данным германской полиции, на момент закрытия в апреле 2022 года на площадке Hydra было около 17 миллионов клиентских счетов и более 19 тысяч поставщиков.

Криптовалютчики

Власти США ужесточают контроль над криптовалютным сектором после потрясений, вызванных недавним банкротством криптовалютной биржи FTX. Бывший директор одного из департаментов FTX, Зейн Такетт, заявил в "Твиттере", что платформа задолжала своим кредиторам около 8 млрд долларов.

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Но FTX - не первая и не единственная криптобиржа, попавшая под огонь регуляторов. Да и к прозрачности площадок, торгующих криптовалютой, давно копились претензии.

Летом 2017 года закрылась крупнейшая русскоязычная биржа BTC-e - после ареста в Греции одного из ее предполагаемых администраторов Александра Винника.

Биржа была популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие из них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.

Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox, следует из американского обвинительного заключения.

Осенью того же года она перезапустилась под новым именем Wex. По версии американских властей, через нее было отмыто не менее 4 млрд долларов.

Подпись к фото, С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся

Однако в конце 2018 года Wex, торговавшая биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов, рухнула, а в августе 2021 года ее бывшего владельца Дмитрия Васильева задержали в Варшаве по запросу Казахстана.

В декабре 2020 года парижский суд приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы. Американские власти назвали его одним из руководителей BTC-e, а во Франции обвиняли в распространении одного из самых "прибыльных" вирусов-вымогателей - Locky.