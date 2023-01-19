В Тбилиси прошли похороны Вахтанга Кикабидзе: фото

49 минут назад

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В Грузии сегодня похоронили легендарного актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Народного артиста Грузии и заслуженного артиста Украины, которого часто с любовью называли Бубой, проводили в последний путь из Большого концертного зала Тбилиси под аплодисменты и его песни.

На прощальную церемонию с утра нескончаемым потоком шли люди. Гроб Кикабидзе был покрыт флагами Грузии и Украины.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, который приехал на похороны Кикабидзе, зачитал на прощальной церемонии послание украинского президента Владимира Зеленского.

"Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внёсшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем это помнить и никогда не забудем", - говорится в послании украинского президента.

Автор фото, TASS

Ткаченко также обратился к собравшимся на грузинском.

"Во время российско-украинской войны, когда в нашей стране погибают бойцы, спасатели, врачи, артисты, говорят, что герои не умирают. Это полностью касается Вахтанга Кикабидзе. Герои не умирают, светлая память", - сказал украинский министр.

Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси.