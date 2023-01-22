Не проверяли чистоту яда: в штате Теннесси нашли нарушения при исполнении смертных приговоров

23 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После серии неудачных казней власти нескольких американских штатов, где еще применяется смертная казнь., собираются более тщательно проверить процедуру

Власти американского штата Теннесси уволили двух высокопоставленных чиновников после публикации доклада, в котором разбираются многочисленные недостатки в принятой процедуре казни путем смертельной инъекции.

Департамент исправительных учреждений уволил главного юриста Дебру Инглис и генерального инспектора Келли Янг.

Независимый отчет показал, что препараты, используемые для смертельных инъекций в Теннесси, должным образом не проверялись на наличие загрязняющих веществ.

В последние месяцы смертельные инъекции стали объектом пристального внимания после серии неудачных казней в нескольких штатах США.

Отдельный доклад Информационного центра по смертной казни, который не агитирует ни за, ни против этой меры наказания, показал, что более трети смертных казней в США в 2022 году окончились неудачей или были явно проблемными из-за некомпетентности, несоблюдения протокола или дефектов в самих протоколах.

Власти Теннесси в настоящее время рассматривают возможные изменения правил применения смертельной инъекции. Исполнение смертных приговоров временно приостановлено с мая прошлого года.

Губернатор-республиканец Билл Ли тогда отменил казнь заключенного Оскара Смита за час до назначенного времени. Основанием стал "недосмотр" при подготовке к смертельной инъекции.

В январе Ли заявил, что Верховный суд штата, вероятно, дождется, пока решения по изменению протокола будут утверждены властями, и лишь после этого снова начнет назначать смертные приговоры в качестве наказания.

Он же заказал независимый отчет, который был опубликован в декабре и выявил несколько серьезных ошибок. Согласно отчету, в семи казнях, проведенных с 2018 года, ни одну из применявшихся смертельных инъекций не проверили на наличие загрязняющих веществ.

Би-би-си обратилась за комментариями в Департамент исправительных учреждений штата Теннесси.

В пятницу губернатор Аризоны Кэти Хоббс распорядилась провести ревизию протоколов смертной казни. В ходе проверки будут проанализированы как процедуры казни, так и уровень подготовки персонала.

Генеральный прокурор штата Крис Мэйз отложил все казни до завершения ревизии.

Аризона возобновила исполнение смертных приговоров в прошлом году после восьмилетнего перерыва. Приведение в исполнение смертных приговоров пришлось прервать после неудачной смертельной инъекции в 2014 году осужденному за убийство Джозефу Вуду, казнь которого длилась почти два часа - ему пришлось вводить 15 доз препарата.

"Последние казни вызвали немало споров, - сказала Хоббс, объявляя в пятницу о предстоящей ревизии. - Мы просто хотим убедиться в том, что наши процедуры правильны, и дело не закончится неудачными казнями, как это случалось в последнее время".