Маска обвиняют в обмане инвесторов из-за твита 2018 года о выкупе акций Tesla. Вот как он защищается

час назад

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Автор фото, Getty Images

Защищаясь от обвинений в мошенничестве из-за твита 2018 года о том, что у него достаточно средств для выкупа у акционеров всех акций Tesla, предприниматель Илон Маск заявил в суде, что он действительно обсуждал финансирование такой сделки и заручился обещаниями денег.

На этой неделе глава компании по производству электромобилей дает показания в суде в Сан-Франциско. Инвесторы обвинили его в том, что своим твитом он нанес им ущерб в миллионы долларов.

На слушаниях в понедельник Маск заявил, что 31 июля 2018 года он встречался с представителями суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

По его словам, хотя цена за приватизацию Tesla не обсуждалась, представители фонда дали понять, что они поддерживают сделку.

Маск заявил, что управляющий фондом Ясир аль-Румайян затем отказался от своего обещания.

"Я был очень расстроен, потому что во время нашей встречи он однозначно высказался в поддержку приватизации Tesla, а теперь как будто пошел на попятную", - сказал он.

Он добавил, что продал бы свою долю в ракетной компании SpaceX, чтобы выручить деньги.

Приватизация Tesla

7 августа 2018 года в своем твите Маск заявил, что "заручился средствами" для того, чтобы выкупить Tesla и сделать ее частной компанией. В этот момент акции фирмы взлетели вверх, однако на самом деле средства для выкупа он получить не сумел. Когда об этом стало известно, стоимость акций резко упала.

Тот самый твит Маска. "Рассматриваю выкуп Tesla по $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено"

Акционеры, купившие или продавшие акции в этот период, утверждают, что Маск умышленно манипулировал стоимостью ценных бумаг, совершив мошенничество, в результате которого они потеряли миллионы долларов.

Сам Маск утверждал, что был уверен в том, что заручился согласием суверенного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и никаких правонарушений не совершал. Другие ответчики по этому делу, среди которых семеро нынешних и бывших директоров Tesla, также отрицают, что совершили противозаконные действия.

Маск также заявил в суде, что его опыт пользования "Твиттером" не убеждает его в том, что инвесторы безоговорочно верят всему, что он там пишет. "Одно то, что я что-то твитнул, не означает, что люди этому верят или предпримут соответствующие действия", - сказал он.

Тем не менее, пресловутый твит стал настоящей легендой Кремниевой долины. Он уже стоил Маску 20 млн долларов, которые ему пришлось заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), при этом еще 20 млн долларов была вынуждена заплатить сама компания. К тому же, Маск после этого лишился кресла председателя совета директоров Tesla.

По мнению экспертов, Маску будет очень нелегко выиграть это дело, и против него могут использовать даже тот факт, что он уже выплатил SEC многомиллионный штраф.

Сам предприниматель хотел, чтобы дело рассматривалось в Техасе, утверждая, что в Калифорнии многие настроены против него из-за того, что он уволил многих сотрудников "Твиттера", проживающих именно там. Адвокаты Маска также говорили о том, что в Сан-Франциско трудно будет найти непредвзятых присяжных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адвокаты Маска добивались переноса слушаний из Сан-Франциско в Техас, утверждая, что местные жители настроены против него

"Умный" и "самовлюбленный"

Однако федеральный судья Эдвард Чен отказал Маску в переносе суда, заявив, что присяжных заранее опрашивают на предмет их отношения к Маску и даже уточняют, не являются ли они владельцами автомобилей "Тесла".

Кандидаты в присяжные отвечали на вопросы специальной анкеты, целью которой было выяснить, будут ли они беспристрастны по отношению к ответчику.

И как следует из их ответов, мнения о Маске у них сложились разные - от "умного, успешного" до "не в своем уме".

"Думаю, он немного не в себе, на личностном уровне", - написал один из возможных присяжных в анкете.

"Я искренне верю, что нельзя судить человека, пока не встанешь на его место", - ответил другой возможный член жюри, добавив, что Маск кажется ему "самовлюбленным".

Другой кандидат назвал его "быстро развивающимся бизнесменом", а еще один сказал, что он "умный и успешный новатор".

"Думаю, он не очень приятный человек", - высказалась еще одна кандидатка. На вопрос судьи, означает ли это, что она не будет беспристрастной по отношению к Маску, женщина ответила: "Многие бывают не всегда приятными… Мне и мой муж иногда не нравится".

В итоге суд отобрал и утвердил состав жюри присяжных из девяти человек.

Все сходятся во мнении, что предсказать исход процесса по делу о мошенничестве с привлечением жюри присяжных практически невозможно.